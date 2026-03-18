Estrenos (18 de marzo). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Resaca de los Oscars pero el ciclo de las novedades no para y llega la hora, como cada miércoles, de repasar los estrenos de streaming. En esta ocasión, tenemos nada menos que 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.
Índice de Contenidos (12)
Mujeres imperfectas
Elisabeth Moss y Kerry Washington protagonizan esta miniserie sobre cómo un crimen destroza la vida de tres mujeres y pone a prueba la relación entre ellas. A medida que la investigación se desarrolla, se revela también la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.
- Estreno el miércoles en Apple TV
Peaky Blinders: El hombre inmortal
Flamante regreso de Tommy Shelby y compañía en una película que nos lleva a plena segunda guerra mundial, dónde el personaje de Cillian Murphy se ve obligado a regresar a Birmingham. Un regreso en la que podrá
- Estreno el viernes en Netflix
Todos los estrenos
Netflix
- Academia Unicornio. Secretos por deducciones (jueves)
- Amantes (viernes)
- Los amantes del círculo polar (viernes)
- Beauty in Black T3 (jueves)
- BTS El comeback en directo (sábado)
- Downhill (sábado)
- Emergencia radiactiva (miércoles)
- Furias: Resistencia (jueves)
- El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (viernes)
- Peaky Blinders. El hombre inmortal (viernes)
- La primera vez T4 (miércoles)
- Segunda piel (viernes)
- Siempre es invierno (viernes)
- Sliver (acosada) (viernes)
- Steel Ball Run (jueves)
Prime Video
- Deadloch T2 (viernes)
- Deber de jurado presenta: Retiro de empresa (viernes)
- Invencible T4 (miércoles)
- Zeta (viernes)
HBO Max
- Yo, Rosinski (viernes)
Disney+
- Armosaurs
- Circuito de cortos: Cortos experimentales T3
- O11CE: Nueva generación
Movistar Plus+
- Ciudad sin sueño (viernes)
- La gran niebla tóxica de Londres (miércoles)
- Mi mitad perdida (jueves)
- Mi secreto (sábado)
- Superman (viernes)
Filmin
- Arde la sangre
- La búsqueda de Martina
- Ciudad sin sueño
- Elon Musk al descubierto
- La Gaviota
- Los Idus de Marzo
- La importancia del llamarse Oscar Wilde
- Monkeybone
- Pesadilla en la nieve
- Reposeída
- Tres en un diván
- Tokarev
SkyShowtime
- Ted T2 (viernes)
- Los Thunderman: Infiltrados T2B (viernes)
Apple TV
- Mujeres imperfectas (miércoles)
- Wonder Pets en la ciudad T2 (viernes)
Lo más de lo más en Espinof
Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más
En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más
Ver 1 comentarios