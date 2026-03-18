Estrenos (18 de marzo). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Resaca de los Oscars pero el ciclo de las novedades no para y llega la hora, como cada miércoles, de repasar los estrenos de streaming. En esta ocasión, tenemos nada menos que 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, SkyShowtime y Disney+.

Mujeres imperfectas

Elisabeth Moss y Kerry Washington protagonizan esta miniserie sobre cómo un crimen destroza la vida de tres mujeres y pone a prueba la relación entre ellas. A medida que la investigación se desarrolla, se revela también la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

Estreno el miércoles en Apple TV

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Flamante regreso de Tommy Shelby y compañía en una película que nos lleva a plena segunda guerra mundial, dónde el personaje de Cillian Murphy se ve obligado a regresar a Birmingham. Un regreso en la que podrá

Estreno el viernes en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

Academia Unicornio. Secretos por deducciones (jueves)

Amantes (viernes)

Los amantes del círculo polar (viernes)

Beauty in Black T3 (jueves)

BTS El comeback en directo (sábado)

Downhill (sábado)

Emergencia radiactiva (miércoles)

Furias: Resistencia (jueves)

El origen de los Red Hot Chili Peppers: Nuestro hermano Hillel (viernes)

Peaky Blinders. El hombre inmortal (viernes)

La primera vez T4 (miércoles)

Segunda piel (viernes)

Siempre es invierno (viernes)

Sliver (acosada) (viernes)

Steel Ball Run (jueves)

Prime Video

Deadloch T2 (viernes)

Deber de jurado presenta: Retiro de empresa (viernes)

Invencible T4 (miércoles)

Zeta (viernes)

HBO Max

Yo, Rosinski (viernes)

Disney+

Armosaurs

Circuito de cortos: Cortos experimentales T3

O11CE: Nueva generación

Movistar Plus+

Ciudad sin sueño (viernes)

La gran niebla tóxica de Londres (miércoles)

Mi mitad perdida (jueves)

Mi secreto (sábado)

Superman (viernes)

Filmin

Arde la sangre

La búsqueda de Martina

Ciudad sin sueño

Elon Musk al descubierto

La Gaviota

Los Idus de Marzo

La importancia del llamarse Oscar Wilde

Monkeybone

Pesadilla en la nieve

Reposeída

Tres en un diván

Tokarev

SkyShowtime

Ted T2 (viernes)

Los Thunderman: Infiltrados T2B (viernes)

Apple TV

Mujeres imperfectas (miércoles)

Wonder Pets en la ciudad T2 (viernes)

Lo más de lo más en Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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