HOY SE HABLA DE
Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras de la noche

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3454 publicaciones de Mariló Delgado

Ya hemos cerrado oficialmente la temporada de premios con la gala de los Óscars, presentada por un electrizante Conan O'Brien y que quizás no ha venido tan cargada de sorpresas pero que ha dejado muy repartidos los premios.

Como ya se venía adelantando, 'Una batalla tras otra' y Paul Thomas Anderson han sido los ganadores más sonados de la noche. Y si la tenemos pendiente junto con el resto de premiados en los Oscars 2026, aquí os dejamos a las vencedoras que ya podemos ver en streaming. 

Eso sí, si todavía tenemos 'Hamnet' y 'Valor sentimental' en nuestra lista de visionado, ¡aún toca pasarse por el cine!

Una batalla tras otra

Ya arrasó en los Globos de Oro, y ahora 'Una batalla tras otra' se ha reafirmado como uno de los bombazos de 2025-2026 con sus seis premios Oscar, incluyendo varios de los más gordos de la noche: Mejor película, Mejor dirección para Paul Thomas Anderson, Mejor actor de reparto para Sean Penn, Mejor guion adaptado, Mejor casting y Mejor montaje. ¡Ahí es nada!

'Una batalla tras otra' vence a 'Los pecadores' en la mejor gala de los Óscar en una década. Casi todo ha funcionado gracias al ritmazo de un increíble Conan O'Brien
En Espinof
Los pecadores

La película de vampiros de Ryan Coogler irónicamente se ha convertido en una perdedora de récord porque empezaba la noche con dieciséis nominaciones y apenas se ha llevado cuatro. Aún así, menudos cuatro: Mejor actor protagonista para Michael B. Jordan, que gana su primera estatuilla, Mejor guion original, Mejor dirección de fotografía y Mejor banda sonora original.

Frankenstein

Aunque teníamos muchas esperanzas en lo nuevo de Guillermo del Toro, su 'Frankenstein' no se ha conseguido imponer del todo. Pero tampoco se va de vacío y se ha llevado unos muy respetables premios técnicos: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peluquería y Mejor diseño de producción.

Las guerreras K-pop

El gran éxito animado de Netflix llevaba tan solo dos nominaciones pero ha hecho un pleno inevitable (especialmente tras la polémica de este año con las películas animadas). Se ha ido a casa con el galardón a Mejor película de animación y Mejor canción original para "Golden". Las cazadoras de demonios siguen "up, up, up".

La chica que lloraba perlas

Siguiendo con animación, 'La chica que lloraba perlas' se ha coronado como el Mejor cortometraje animado de la noche. Un corto canadiense realizado en stop-motion centrado en la historia de amor entre un joven y una chica que llora perlas por las noches.

En Espinof
Weapons

'Weapons' no se ha ido de vacío. Porque a pesar de que tan solo llevaba una nominación, Amy Madigan se ha ido a casa con su Oscar a Mejor actriz de reparto. Y eso que era una categoría bien cargadita que para muchos no estaba clara, pero la tía Gladys es mucha tía Gladys...

F1

Por desgracia, el hype por 'F1' se ha ido evaporando a lo largo del año pero aún así llevaba varias nominaciones técnicas. Finalmente el drama deportivo se llevó el Oscar a Mejor sonido, ¡algo es algo!

Mr. Nobody contra Putin

En cuanto a Mejor documental, 'Mr. Nobody contra Putin' se llevó el gato al agua en una categoría que se está volviendo más uniforme cada año. Como describió nuestro compañero Pedro, se trata de "una radiografía pertinente del régimen autoritario de Vladimir Putin", aunque viene sin grandes sorpresas.

En Espinof
Todas las habitaciones vacías

Siguiendo por este lado, 'Todas las habitaciones vacías' se llevó el Oscar a Mejor cortometraje documental. Un triste viaje de 33 minutos que rinde homenaje a los niños asesinados en los tiroteos escolares de de Estados Unidos.

The Singers

Este año hemos tenido un empate curioso en la categoría de Mejor cortometraje, que han terminado compartiendo 'The Singers' y 'Dos personas intercambiando saliva'. El primero se centra en un concurso de canto improvisado que empieza como una apuesta para conseguir bebidas gratis y se va de las manos. 

Dos personas intercambiando saliva

'Dos personas intercambiando saliva' (Deux personnes échangeant de la salive) ha sido el otro cortometraje ganador, con una distopia ambientada en una sociedad donde besarse puede ser castigado con la muerte. Por si fuera poco, los pagos se realizan con bofetadas en la cara, con el número dependiendo del precio de los productos.

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios