'Los pecadores' se convierte en la mayor perdedora de la historia de los Óscar. La película de Ryan Coogler rompe un récord que llevaba 77 años vigente

El tremendo éxito de 'Los pecadores' convirtiéndose en la película más nominada de la historia de los Óscar ha tenido una contrapartida bastante negativa: la excelente película de Ryan Coogler se ha convertido en la mayor perdedora de la historia de los premios que entrega la Academia de Hollywood.

'Los pecadores' finalmente se ha llevado 4 de los 16 premios a los que aspiraba, triunfando en mejor dirección de fotografía -la primera victoria de la historia de una mujer en esa categoría-, mejor banda sonora, mejor guion original y mejor actor protagonista, con Michael B. Jordan logrando la primera estatuilla de su carrera. Eso también supone que ha salido derrotada en 12 ocasiones.

Hasta ahora, el mayor número de derrotas estaba en 11, con un récord que compartían hasta seis películas: 'Belinda' -la primera en lograrlo en 1949-, 'Becket', 'El poder del perro', 'Emilia Pérez', 'Paso decisivo' y 'El color del púrpura'. Eso sí, estas dos últimas son las últimas que se fueron de vacío, pues las tres primeras se llevaron un premio cada una, mientras que el largometraje de Jacques Audiard se hizo con 2 de 13.

Obviamente, el triste récord conseguido por 'Los pecadores' no deja de ser una anécdota, pues tampoco sabe tan mal cuando ha logrado hacerse con 4 estatuillas. Sin embargo, seguro que algunos de sus fans lo usarán como uno de sus argumentos para criticar a los miembros de la Academia...

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