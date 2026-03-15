Todos los premiados en los Óscar 2026. Lista completa de ganadores (en directo)

La esperada ceremonia de entrega de los Óscar ha servido para que por fin conozcamos a todos los ganadores de la 98ª edición de los premios que entrega de la Academia de Hollywood. Fue un año de récords en las nominaciones, con 'Los pecadores' logrando más candidaturas que ninguna otra en la historia, pero eso no era garantía de nada en lo referente al número de estatuillas.
Todos los ganadores a los Oscars 2026
'Ben-Hur', 'Titanic' y 'El señor de los anillos: El retorno del rey' llevan mucho tiempo siendo las únicas películas en hacerse con 11 estatuillas. Este año tanto 'Los pecadores' como 'Una batalla tras otra' partían con opciones de superar esa cifra, pero eso es algo que sigue en el aire. A continuación tenéis la lista completa de ganadores de los Óscar 2026, la cual va a ir actulizándose en directo a medida que se anuncien los grandes triunfadores de la noche.
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor dirección
- Chloe Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Los pecadores)
Mejor actor protagonista
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Los pecadores)
- Wagner Moura (Agente secreto)
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckey (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Renata Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Los pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgard (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lileaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (Weapons) (GANADORA)
- Wumi Mosaku (Los pecadores)
- Teyonah Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor película animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor película internacional
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor Sentimental
- Sirat
- La voz de Hind
Mejor documental
- La solución al estilo de Alabama
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armado solo con una cámara: vida y muerte de Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- El diablo está ocupado
- Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The girl who cried pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Deux personnes échangeant de la salive
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Los pecadores
Mejor dirección de fotografía
- Frankenstein
- Marty Suprmene
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor montaje
- F1
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kohuno
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor banda sonora original
- Begonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Un batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- “Dear Me” (Diane Warren: Relentless)
- “Golden” (Las guerreras KPop)
- “Highest 2 Lowest” (Highest 2 Lowest)
- “I Lied To You” (Los pecadores)
- “Sweet Dreams of Joy” (Viva Verdi)
- “Train Dreams” (Sueños de trenes)
Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sirat
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1
- Jurassic World: Renacer
- The Lost Bus
- Los pecadores
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