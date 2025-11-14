Netflix quiere dar la sorpresa en los Oscars con ‘Sueños de trenes’, una pequeña e íntima película sobre la América rural que acaba siendo una versión pobre de Terrence Malick

Ya es otoño y pronto será invierno, lo que significa que el cine en Netflix vuelve a tener importancia. A pesar de que su interés primordial es ser el gigante inamovible del streaming, la compañía sigue queriendo su cuota de prestigio a través de premios como los Oscars, de ahí que por estas fechas acumule varios estrenos orientados a ellos que incluso pasan por cines un tiempo limitado.

Muchas propuestas autorales que además cubren varias áreas en las que pueden crear anzuelos para nominaciones. Del cine de terror de arquitectura preciosista de ‘Frankenstein’ al drama sobre Hollywood de ‘Jay Kelly’, pasando también por el thriller con mensaje de ‘Una casa llena de dinamita’ o incluso el fenómeno popular de la última ‘Puñales por la espalda’. Ahora también tiene su propuesta indie aclamada con ‘Sueños de trenes’.

Este ferrocarril no nos hará libres

Este drama rural, que está pasando ahora mismo por unas pocas salas de cine antes de su estreno en la plataforma el próximo 21 de noviembre, nos presenta a Joel Edgerton y Felicity Jones a las órdenes del ya nominado cineasta Clint Bentley (que recibió mención el año pasado en los Oscars por su guion de ‘Las vidas de Sing Sing’). A través de una historia pequeña e íntima trata de crear un épico tapiz sobre la naturaleza y el progreso en Estados Unidos.

En ella, pasamos por la gran mayoría del siglo XX en la zona Oeste americana de la mano de Robert Grainier, un trabajador de a pie que logra escapar de guerras que están sucediendo bastante lejos. Para intentar mantener a su familia y su casa en el campo, va aceptando diferentes trabajos construyendo vías para el ferrocarril y talando diversos árboles que le mantienen alejado de su casa durante largos periodos de tiempo.

Bentley nos lleva por una historia que adapta una novela preocupada por los pecados originales de Estados Unidos y los sacrificios por el progreso. A través de un personaje que nos sirve de guía, principalmente porque su mayor acción es que le pasen cosas (uno de los problemas de la película), vemos años de desarrollo estructural e industrial sucediendo a los alrededores del refugio en medio del bosque que intenta establecer como hogar.

‘Sueños de trenes’: emociones literales

Un proceso sostenido a través de gente trabajadora, incluyendo muchos migrantes, pero cuya labor no les protege de la violencia. El personaje de Edgerton está asolado por la culpa ante lo presenciado a través de varias secuencias oníricas repartidas durante la película, preparándonos para una colección de traumas que, por acumulación, acaban generando rechazo y sensación de explotación emocional del espectador.

Pero hay un problema capital que impide sentirse más inmerso en la historia que se está contando. En ánimo de incitar comparaciones con el estilo poético y emocionante de Terrence Malick, recurre a una voz en off que es de los peores usos del recurso en el cine reciente. Una que está explicando todo lo que acontece y lo que vemos porque Bentley no tiene fe en que pueda contarlo a través de la imagen y del conflicto dramático. O, al menos, deja esa impresión con escenas que acaban machacando las ideas que tienen, estableciendo una barrera con interpretaciones muy cuidadas que tratan de otorgar vida interior a estos personajes cuyo relato verdaderamente tenía que ser contado.

