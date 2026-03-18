El final de la temporada 2 de 'One Piece', explicado. Qué depara la temporada 3 a Luffy, quién se oculta tras Baroque Works y que nos espera en Alabasta

La temporada 2 de 'One Piece' nos ha introducido en una nueva saga, con Luffy, Zoro, Nami, Sanji y Usopp dejando atrás su mar natal y poniendo rumbo a la Grand Line. La aventura empieza de verdad ahora por todo lo alto, porque por avatares del destino terminan involucrados en una cruzada para salvar a una princesa y su reino y enfrentarse a una temible organización de asesinos.

Todavía nos falta para llegar a Alabasta, pero la segunda temporada de la serie de Netflix lo ha dejado todo bien encaminado.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de la segunda temporada de 'One Piece'

Hay que tomarse su tiempo...

Aunque la decisión de partir el Arco de Alabasta en dos puede ser polémica, para el showrunner Joe Tracz era natural: había que dar a los personajes, especialmente a Vivi, y a la propia Grand Line tiempo para crecer.

"Queríamos asegurarnos de que le dábamos espacio para respirar a este arco tan increíble. No te vas a preocupar por salvar Alabasta si acabas de enterarte que existe hace 45 minutos", explicó Tracz a The Hollywood Reporter. "Y Vivi es un personaje con un arco increíble, así que poder descubrir sus diferentes facetas era importante para nosotros. Lo que significó que esta temporada podía vivir con el espíritu de la aventura y la narrativa, es una temporada de viajes. Cada una de las islas es un desafío."

Esto nos ha permitido aprender a conocer un poco mejor las primeras islas del Grand Line, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, además de descubrir la gente tan variopinta que puebla el mundo de 'One Piece', incluyendo a los gigantes. Ahora la travesía se va volviendo cada ver más grande, y también tenemos un nuevo miembro en el equipo.

Los cerezos lo curan todo

La historia de Chopper nos partió el alma en el manga, luego en el anime, y ahora lo ha vuelto a hacer en el live action. El mejor renito del mundo tiene un pasado desgarrador, con un mundo que le ha tratado a patadas a excepción de su padre adoptivo y su maestra, aunque tras conocer a Luffy y compañía por fin encuentra un grupo en el que encaja.

Tras encontrar su valor y aprender a aprovechar su lado "monstruoso", Chopper ayuda a Luffy a enfrentarse a Wapol para liberar el reino de Drum. A los Sombrero de Paja les viene de perlas un médico, por lo que decide partir con ellos en el Going Merry para vivir su propia aventura. Al fin y al cabo, Chopper no es un animal cualquiera, se comió una Fruta del Diablo y ahora tiene la habilidad de hablar y de transformarse en un tiarrón musculoso, en un veloz reno o en la cosita más cuqui que hemos visto en nuestra vida. Vamos, que nos viene de miedo para lo que tenemos por delante.

Por su parte, Kureha pone en marcha el experimento en que Hiruluk trabajó durante años para traer los cerezos en flor a Drum. Con una lluvia de nieve rosa, 'One Piece' nos deja una de las escenas más emocionales y bonitas que hemos vivido hasta ahora en la serie.

Planes dentro de planes

Desde la compañía de asesinos de Baroque Works se han dedicado a estar poniendo trabas toda la temporada, y sabemos que tienen grandes planes para Alabasta. Aunque habíamos visto pequeños vistazos, la escena final nos muestra la verdadera identidad de Mr. 0: Sir Crocodile, un infame Señor de la Guerra cuyo botín fue cancelado y que ansía el One Piece.

Para alcanzarlo planea poner en marcha su "Operación Utopía", que no augura nada bueno para Alabasta. Y ya a lo largo de la temporada se ha demostrado que no tiene miramientos a la hora de intervenir con los entresijos políticos de las islas al manipular a Wapol. Y, como los fans del manganime saben, en Alabasta no se ha quedado corto tampoco, con una guerra civil en el horizonte y Baroque Works manipulando contra el actual rey, Nefertari Cobra.

Por otro lado tenemos a Miss All Sunday, su agente estrella, quien no parece demasiado entusiasmada por el plan final de Crocodile. Miss All Sunday en realidad es Nico Robin, quien tiene una recompensa por su cabeza de 79 millones de berries y oculta su propia agenda.

Baroque Works, sin ataduras y desbocados

En la temporada 3 de 'One Piece' nos adentramos de lleno en el reino de Alabasta para llegar a la conclusión del arco. Por ahora los mayores nombres que se han anunciado son los de Xolo Maridueña como Portgas D. Ace y Cole Escola para Mr. 2 Bon Clay, dos personajes que serán muy relevantes el el futuro de 'One Piece' y que son de los favoritos de los fans.

Ya se han ido desvelando más nombres de Baroque Works, con más enfrentamientos inevitables una vez los Sombreros de Paja pongan los pies en Alabasta. Aún faltan por revelarse varios nombres, pero Mr. 1 y Miss Doublefinger son dos que debemos recordar y que nos las van a hacer pasar canutas. Porque en el tramo final de esta saga vamos a tener muchísima acción y algunos de los combates más peliagudos para los Sombrero de Paja hasta el momento.

Aunque sin duda los mejores momentos los podemos esperar del Crocodile de Joe Manganiello, el que será el gran villano de la temporada. En la segunda temporada ya apuntaba maneras pero el encontronazo con Luffy es inevitable y, si el live action repite el espíritu del combate contra Arlong nos va a poner los pelos como escarpias.

La aventura no termina aquí

Ahora bien, una vez zanjemos el asunto en Alabasta, aún queda mucha travesía por delante... Y en el manganime ni siquiera sabemos aún qué es el One Piece exactamente, así que por este lado mejor seguir sentados esperando.

Si el live action continúa adaptando tan fielmente el manga de Eiichiro Oda, la siguiente etapa en nuestro viaje sería Skypiea, la isla del cielo. Una aventura que continúa con este espíritu de RPG y aunque a muchos fans les molestó en su momento a la larga ha demostrado ser clave en la historia de 'One Piece'.

Eso si, la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix aún nos deja varios frentes abiertos: como la verdad del hijo de Gold D. Roger y la identidad de Dragon, el hombre de los tatuajes que ayudó a Luffy en Loguetown. Tiempo al tiempo.

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