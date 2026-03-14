'One Piece' de Netflix ya nos adelantó la existencia de Skypiea con un cuento de hadas que resultó tener una trágica historia real detrás

El live action de 'One Piece' de Netflix juega con la ventaja de más de veinte años de anime por delante. Así que se permite ir haciendo referencias y dejando guiños mucho antes de lo que toca.

Es una costumbre que ha ido manteniendo a lo largo de las dos temporadas de la serie. Y aunque todavía nos quede para llegar hasta allí, ya nos ha presentado la ciudad de oro de Skypiea.

Vamos a contar mentiras

La Saga de Skypiea es la tercera gran saga de 'One Piece', justo tras dejar atrás Arabasta, y lleva a Luffy y su tripulación a las islas del cielo. Aunque para muchos fans fue durante mucho tiempo un arco de relleno, a la larga ha demostrado ser muy importante de cara al final de la historia, y en el live action nos querían dejar muy clara su existencia lo más pronto posible.

Lo vimos en la primera temporada, durante los capítulos ambientados en el Baratie cuando Zoro está fuera de combate tras su enfrentamiento con Mihawk. Mientras Zoro duerme, Nami rescata un cuento y lo lee en voz alta: la historia de Noland el Mentiroso.

Es un cuento de hadas del North Blue que Sanji conoce muy bien de su infancia, otra referencia que tendrá sentido más adelante al indagar en el pasado del cocinero. Se trata de una historia ambientada hace varios siglos que siguió al explorador Mont Blanc Noland, quien dijo haber descubierto una ciudad de oro durante sus viajes.

Sin embargo, cuando su rey fue a buscar este tesoro, la isla no estaba por ningún lado y Noland fue tachado de mentiroso y ejecutado, dejando tras de sí un legado muy oscuro que sus descendientes arrastrarían durante siglos.

Como descubrimos en el manganime, la historia de Noland resulta ser mucho más que un cuento y la ciudad de oro era real. Además, nos dio una de las tramas más emotivas que se ha marcado Oda, explorando la amistad entre el explorador y Calgara, uno de los nativos de la isla, su promesa incompleta y la desesperación de Noland al ser tachado de mentiroso.

Una tragedia muy emotiva que el live action ya ha ido planteando de cara al futuro con este cuento infantil y una escena que pasaría desapercibida para quienes no vieron el anime o leyeron el manga. Pero que, si llegamos a la cuarta temporada para 'One Piece', promete partirnos el corazón en dos.

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