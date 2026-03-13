Ni 'Reacher' ni 'Máquina de guerra': el mejor papel de Alan Ritchson está en este emocionante drama que puedes ver en streaming

Pensar en Alan Ritchson invita a hacerlo en producciones en las que esta mole de casi 1,90m pega tiros sin despeinarse, levanta en vilo a malhechores que doblan su tamaño y parte cráneos como si fuesen de cristal de bohemia. Pero detrás del héroe de acción que acaba de demostrar lo cómodo que se encuentra en el género en la producción de Netflix 'Máquina de guerra', hay un actor que sabe explotar su lado sensible.

Ritchson de tranquis

Repasar la filmografía del de Dakota del Norte, que arrancó en un ya lejano 2005 cuando dio vida a Arthur Curry —más conocido como Aquaman— en 'Smallville', nos permite confirmar que su registro se alinea bastante con lo descrito en el párrafo anterior. Desde luego, 'Blood Drive', 'Titanes', 'Fast & Furious X', 'El ministerio de la guerra sucia' o, por encima de todas ellas, la notable 'Reacher' de Amazon Prime Video, así lo demuestran.

No obstante, en 2024 Ritchson estrenó un drama codirigido por el experto en títulos lacrimógenos y con un marcado contenido proreligioso Jon Gunn que se escapa totalmente de la que podríamos considerar su zona de confort bajo el título de 'Ángeles cotidianos'. Pero ojo, porque el actor no estuvo solo en esta empresa, sino que estuvo acompañado nada menos que por la ganadora del Oscar Hillary Swank.

En el largometraje, basado en una historia real, una peluquera alcohólica interpretada por Swank trata de poner de acuerdo y movilizar a una comunidad entera para ayudar a un padre viudo —Ritchson— a salvar la vida de su hija, que se encuentra a la espera de un transplante de hígado que pueda salvar su vida. ¿Suena empalagoso? Lo es, pero también es uno de los trabajos más valorados de la trayectoria del intérprete.

Si quieres dar un tiento a 'Ángeles cotidianos', que tiene un 84 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes, la tienes disponible en el catálogo de Netflix.

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