Han tardado tanto en hacer una secuela de 'Infiltrados en la universidad' que han decidido saltarse la parte que tocaba

Hace más de diez años, después de que 'Infiltrados en la universidad' ('22 Jump Street') fuera un rotundo éxito en taquilla, enseguida se plantearon hacer una tercera parte e incluso montar un crossover imposible con 'Men In Black'. Sin embargo, todas las ideas acabaron cayendo por su propio peso y la saga de Phil Lord y Christopher Miller, ahora conocidísimos gracias a 'Proyecto Salvación', cayó en dique seco.

Retorno a clase

Todos pensamos que habíamos visto el final de la franquicia con Jonah Hill y Channing Tatum, pero de golpe y porrazo Variety acaba de anunciar que habrá '24 Jump Street'. Eso sí, Lord y Miller se limitarán a ser productores, dejando la película en manos de Rodney Rothman, director de la fantástica 'Spider-man: Un nuevo universo'. El guion lo ha escrito él mismo a seis manos junto a Hill y Meghan Malloy, colaboradora habitual.

El eslogan de la película, como hemos podido ver en el Instagram del productor Neal H. Moritz, es "Hemos tardado tanto en hacerla que nos teníamos que saltar una" porque, por si no te habías dado cuenta, pasará del 22 al 24 sin despeinarse. No hay manera de saber cuánto queda del guion que nunca se rodó, pero sabemos que Tatum lo consideró el mejor guion que había leído para una tercera parte.

No sabemos aún nada al respeto de su rodaje, ni tan siquiera si Tatum volverá (de momento sabemos que está en negociaciones), pero una cosa parece clara: más de una década después, los chicos han vuelto. ¡Habrá que ver si es demasiado tarde o si, precisamente, la nostalgia les empuja al exitazo!

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