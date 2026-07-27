'Toy Story 5' ya es la película más taquillera del año. Ha conseguido 1000 millones de dólares y lleva camino de ser la más popular de su propia saga

Desde 2019, cuando tuvimos 9 películas que superaron los 1000 millones de dólares, la cifra post-pandémica parecía tener un tope en 3, el mismo número de películas en 2022, 2024 y 2025. Sin embargo, este año estamos en julio y ya hemos llegado a esas 3, a la espera el estreno de 'Spider-man: Brand New Day', 'Vengadores Doomsday' y 'Dune 3', y con 'La Odisea' encaminándose sin problemas. De momento, la siguiente en escribir su título con letras de oro es 'Toy Story 5', y lo ha hecho sin sudar.

Hay un exitazo en mí

Después de que 'Michael' y 'Super Mario Galaxy' llegaran a la cifra mágica casi renqueando, en una recta final costosa, 'Toy Story 5', en tan solo 6 semanas, ha llegado ahí mientras estaba aún en el top 3 de la taquilla americana. De hecho, ya es oficialmente la película más taquillera del año con 1025 millones de dólares, que seguirán sumando durante todo el verano.

De hecho, en Estados Unidos ya es la película más taquillera de la saga (con 448 millones recaudados) y conseguirá superar en breves el dinero de 'Toy Story 3' (1066 millones) y 'Toy Story 4' (1073 millones) en todo el mundo. Vamos, que aunque muchos quisieron presagiar el final de la saga con su peor resultado de la historia, lo cierto es que ha sido todo lo contrario, demostrando que la franquicia de Pixar traspasa generaciones y prejuicios. De hecho, raro sería que no anunciaran cuanto antes 'Toy Story 6' antes de que las voces de sus protagonistas ya sean irreconocibles.

Se convierte así, también, en la primera franquicia animada en tener tres películas que superan los 1000 millones de dólares, y ha hecho que Disney se frote las manos ante la expectativa de 'Coco 2', 'Monstruos SA 3' y 'Los Increíbles 3': las secuelas de Pixar son un negocio casi perfecto. Eso sí, la fiesta de ser la película más taquillera del año le va a durar poco, con 'Spider-man: Brand New Day' dispuesta a subir más alta que ninguna y 'La Odisea' siguiendo su camino seguro en taquilla. Aún así, es una hazaña al alcance de muy, muy pocos. Pixar sigue teniendo un amigo en ella.

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