La próxima gran apuesta de ciencia ficción de Apple TV llega en 2027. 'Neuromante' ya tiene primer tráiler y fecha de estreno

Después de un par de pequeños avances, ya tenemos aquí el primer tráiler de la que puede ser la gran apuesta de ciencia ficción de Apple TV para el próximo año. Presentado por el propio Callum Turner, su protagonista, 'Neuromante' (Neuromancer) acaba de desvelar su fecha de estreno.

Será el 22 de enero de 2027 cuando podamos ver por fin qué han hecho con la monumental obra maestra de William Gibson, tantas veces imitada, referenciada y homenajeada pero calificada como imposible de filmar. Tendremos que esperar todavía unos meses pero por lo poco mostrado en este adelanto, pinta bastante bien.

Estableciendo conexiones

Según la sinopsis oficial, 'Neuromante' sigue a «un superhacker caído en la desgracia y una asesina implacable que se ven envueltos en una trama de alto riesgo contra una poderosa dinastía empresarial con una fortuna incalculable y secretos por los que llegarían a matar.»

Junto a Callum Turner como Case, la serie cuenta con Briana Middleton como Middleton, Mark Strong como Armitage, Joseph Lee como Hideo, Peter Sarsgaard como John Ashpool y Clémence Poésy como Marie-France Tessier. Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas completan el reparto.

Graham Roland ('Jack Ryan') y JD Dillard ('El visitante') son los creadores de la serie, con el primero ejerciendo de showrunner y el segundo con las labores de dirección de los primeros 3 episodios de los 10 que componen esta adaptación.

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