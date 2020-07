'El visitante': la mejor adaptación para televisión de Stephen King para HBO merece toda nuestra atención

En 1979, Paul Monash, productor detrás de títulos como 'Dos hombres y un destino' o 'Primera plana' decidió adaptar a las pequeña pantalla una de las novelas de terror más apasionantes de todos los tiempos. 'El misterio de Salem's Lot' caía en manos de Tobe Hooper, el director de 'La matanza de Texas'. Stephen King, que ya había pasado por los cines con la extraordinaria 'Carrie', también se instalaba en las televisiones del mundo. Cuarenta años de horror que llegan a HBO con más oficio que nunca.

40 años de horror

Aquella adaptación televisiva que aterró a un par de generaciones con sus vecinos con colmillos y ventanas a la bruma nocturna sentó unos precedentes demasiado exquisitos para lo que estaba por venir. Fue, además, la segunda adaptación de una novela de King tras la película de Brian de Palma y un año antes de que Stanley Kubrick liase una muy gorda con su "visión" de la familia que vigila el hotel Overlook en pleno invierno.

Tras 'El resplandor', King se dedicó a ver cómo muchos de sus trabajos reinaban durante la década que se inició con la película de Kubrick. Catorce películas entre 1980 y 1989 fueron demasiadas incluso para la televisión, que no volvería a estrenar nada suyo hasta que Tommy Lee Wallace se atrevió a coger el toro por los cuernos con 'IT'. Con las lujosas (y muy irregulares) películas de Andy Muschietti todavía calientes, es fácil sentir una nostalgia casi compasiva con la visión de Wallace, pero, al igual que la versión vampírica de Hooper, sus algo más de tres horas respetaban con solvencia el grueso del material original.

Esos años 90 tuvieron un montón de glorioso material cinematográfico y algún retal televisivo de nivel alto. Dentro del primer grupo, 'Misery', 'Cadena perpetua' y 'La milla verde' se convirtieron en clásicos indiscutibles, mientras que en las mejores parrillas (o en nuestro caso, en el videclub), las versiones de 'Apocalipsis', 'Langoliers' o 'Tommyknockers' se alquilaron a todo tren. Ninguna de estas tres resultó memorable, si bien la versión apocalíptica de Mick Garris tenía su gracia. Garris, un tío ligado a King como ningún otro (como el reverso tenebroso de Frank Darabont), tiene en su haber una joya a reivindicar que Stephen King escribió para la pantalla: la divertidísima 'Sonámbulos' ('Sleepwalkers'), debería ser rescatada del olvido cuanto antes.

La década no tan prodigiosa

Los 90, aquellos años maravillosos donde teníamos en Prime Time series como 'Twin Peaks' o 'Expediente X', marcaron una nueva manera de afrontar el fantástico en televisión. Y de la segunda King era un gran fan que llegó a escribir un episodio de la quinta temporada, 'Chinga'. Otra conexión más entre la inolvidable serie de Chris Carter y las maneras narrativas de 'El visitante'. Además, en 2010 llegaría 'Haven', una adaptación de 'Colorado Kid' que duró cinco temporadas. Pero antes de llegar ahí hubo que atravesar un irregular camino en la primera década de los 2000.

Las adaptaciones de 'Carrie', 'Pesadillas y alucinaciones' o 'Los chicos del maíz' (de la que Kurt Wimmer prepara una nueva versión) que pasaron por entonces no eran especialmente memorables. 'El misterio de Salem's Lot', 'Desesperación' o 'La zona muerta' si fueron esfuerzos más encomiables en una era donde las versiones de cine eran para títulos como 'Corazones en Atlántida', 'El cazador de sueños', 'La ventana secreta' o 'Viaje a las tinieblas'. Afortunadamente, Frank Darabont salvó la década con 'La niebla'.

Tampoco es que la segunda década haya sido algo espectacular. En televisión tenemos productos tan mediocres como la versión de la novela que bordó Darabont (especialmente en blanco y negro) o 'La cúpula'. Para la gran pantalla llegó el remake de 'Carrie', tan olvidable como las adaptaciones de 'Cell', 'La torre oscura', 'En la hierba alta' o la paupérrima última adaptación de 'Cementerio de animales'. Las dos entregas de 'IT' y 'Doctor Sueño' arreglan el desaguisado y preparan el terreno para 'El visitante'.

La visita

Y eso es porque a pesar de los esfuerzos de '11.22.63' o 'Castle Rock' será 'Mr. Mercedes', de manera inesperada, la que siente unas bases de sobriedad y narrativa por encima de la media. Así llegamos a la serie de Richard Price. Porque, ojo, 'El visitante' no es la creación de un recién llegado. Guionista de 'El color del dinero', 'The Night of' o 'The Deuce (Las Crónicas de Times Square)', Price traslada la pesadilla novelada de King al terreno televisivo con unas pautas que nos devuelven a los mejores productos de los 90 con muy buen criterio.

Para crear este hito del terror para la pequeña pantalla, Price se rodea de un equipo del más alto nivel. En la dirección Jason Bateman sienta unas bases que Karyn Kusama eleva a la máxima potencia en su episodio 'El vampiro judío', importantísimo y que marca un antes y un después en el devenir de la serie. El propio Price, con la ayuda de Dennis Lehane, King y Jessie Nickson-Lopez crean una historia en diez horas llena de personajes y todo el universo de su autor.

Delante de la cámara el rey de la función es Ben Mendelsohn, productor de la serie, que con su roto Ralph Anderson nos acompaña a una pesadilla creciente que no parece tener fin. En 'El visitante' tenemos todo lo que nos gusta del Stephen King en papel con todo lo que nos gusta del Stephen King audiovisual. Narrativa al servicio de la tristeza más grande posible y un regalo aterrador con guiones milimetrados para hacer las delicias de los fans del género.

Ahora que hemos asimilado que el episodio 2 de 'IT' era un recopilatorio de lugares comunes con el volumen al 11, da un poco de vértigo pensar en lo que podría haber sido de haber sido ella y no esta otra la elegida por el equipo liderado por Price para contarnos en 10 horas la eterna lucha entre el bien y el mal en los entornos menos favorecidos de América. Tal vez por eso el gusto que deja 'El visitante' es el doble de bueno.