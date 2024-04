'Civil War', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que lo tiene todo para coronarse como el mejor estreno del año

Estamos todavía en el mes de abril y no son pocas las películas que han logrado tal reconocimiento —tanto por público como por prensa— que ya son consideradas como candidatas a la mejor película del año. 'Civil War' nos traslada a un futuro cercano ofreciendo una premisa de lo más llamativa.

Estrenada el pasado 19 de abril, la película continúa estando disponible en los cines españoles, pero si estás esperando para verla en formato digital o simplemente quieres volver a disfrutar de la película dirigida por Alex Garland, vamos a explicar dónde puede estrenarse en streaming.

Cuándo y dónde podremos ver 'Civil War' en las plataformas de streaming

'Civil War' se estrenó hace muy poco tiempo y sigue estando disponible en los cines españoles, por lo que todavía no se ha confirmado nada sobre su llegada al formato digital. No obstante, teniendo en cuenta que se estrenó el 19 de abril y que las películas no suelen llegar a las plataformas hasta pasados 45 días o tres meses, no deberíamos esperarla hasta por lo menos junio o julio.

Ahora bien, la película es de A24, y salvo exepciones, como 'Sangre en los labios' que en españa los derechos los tiene Filmin, sus películas suelen llegar a Movistar+. Por el momento no hay nada confirmado, pero es posible que finalmente llegue a la plataforma.

Junto a su estreno mediante servicio de suscripción, es muy posible que 'Civil War' acabe llegando también en formato de alquiler y compra, tal y como hemos visto con otros estrenos, sobre todo aquellos que han tenido más repercusión o mayores cifras de beneficios. De momento, no se sabe nada al respecto, por lo que iremos actualizando el artículo en cuanto conozcamos más detalles sobre su estreno.

'Civil War' es la última película que ha dirigido Alex Garland y reúne a un elenco bastante interesante, haciendo mención especial a Kirsten Dunst ('¡Olvídate de mí!'), Wagner Moura ('Narcos') y Cailee Spaeny ('Pacific Rim: Insurrección'). La historia se sitúa en una versión de Estados Unidos que se encuentra en medio de una cruenta guerra, y el film presenta a una serie de periodistas y fotógrafos que deberán llegar a Washington DC antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca.

Tal y como recoge Víctor López G. en la crítica de Espinof, 'Civil War', es una de las producciones más trascendentes del nuevo milenio. Una película situada en la cumbre de la carrera de Alex Garland que, de retirarse de la dirección de cine, habrá dado carpetazo a su trayectoria justo en la cúspide.

