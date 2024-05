'El reino del planeta de los simios' domina la taquilla este fin de semana, pero no consigue sacarla de su letargo

Paradojas de la vida y del cine actual: 'El reino del planeta de los simios' es, al mismo tiempo, la segunda película de la saga con mejor inicio en taquilla en Estados Unidos y la peor en espectadores. Más concretamente, ha recaudado 56 millones de dólares en su país de origen en solo un fin de semana, pero solo 5,2 millones de personas han ido a verla. Por hacernos una idea, ha quedado por delante del primer fin de semana de 'La guerra del planeta de los simios', pero con un millón de público menos en los cines. Hay una explicación.

Simios enormes, beneficios exiguos

Y, como casi siempre en los taquillazos de un tiempo a esta parte, tiene que ver con IMAX, que se ha convertido en la clave para hacer que el público vaya al cine: entradas tan sobredimensionadas como la pantalla para un público que necesita otro truco de prestidigitador para que le apetezca salir de casa e ir a ver una película. Ahora mismo, si en Estados Unidos tu blockbuster no se estrena en IMAX, estás perdido. Y las distribuidoras lo saben perfectamente.

Mundialmente los simios han funcionado también a las mil maravillas (dentro de lo que cabe), con un total de 129 millones de dólares en todo el mundo. El presupuesto de la cinta es de 160 millones, así que es probable que acaben llegando, como poco, a cubrir gastos. En España, en particular, ha recaudado 2,2 millones, como la tercera mejor película en su primer fin de semana del año tras 'Dune, parte 2' y 'Kung fu panda 4'.

El resto de la taquilla permanece en estado prácticamente comatoso en todos los países. 'El especialista' no ha sido el bombazo que muchos creían y en su segunda semana pasa a duras penas de los 100 millones de recaudación, 'Rivales' se acerca a los 70 millones (pero costó 55, aún le queda camino por recorrer) y 'Tarot', en un solo fin de semana, ya ha dado beneficios: puede que solo haya recaudado 20 millones de dólares en todo el mundo, pero costó 8. Ahí está una clave del futuro.

No es solo que el público haya perdido las ganas de ir al cine (que las ha perdido), sino que la industria tampoco ofrece eventos con los que emocionar globalmente. En las próximas semanas veremos si 'Amigos imaginarios', 'Furiosa', 'Bad Boys: Ride or die' o 'Inside out 2' consiguen reavivar un año cinematográfico que no levanta cabeza. De momento, 'El reino del planeta de los simios' consigue solucionar la papeleta, pero no todas tendrán la misma suerte en un verano que ya se plantea terrorífico.

