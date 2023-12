John Krasinski y Ryan Reynolds unen fuerzas en el primer tráiler de 'IF', una película familiar del director de 'Un lugar tranquilo'

¿Quién nos iba a decir que Jim Halpert, el protagonista de 'The Office', iba a convertirse en una de las voces propias más interesantes de Hollywood? Después del éxito de 'Un lugar tranquilo', John Krasinski ha dejado volar su propia franquicia en manos ajenas y estrena el tráiler de 'IF' (siglas de 'Imaginary Friends'), una película que junta un elenco espectacular con muñecos gigantes parlantes y que se va a convertir en una de tus más esperadas para 2024.

¿Quién está hablando a los moñecos?

No te preguntes quién está en 'IF'. Pregúntate quién no está: Emily Blunt, Matt Damon, Phoebe Waller-Bridge, Sam Rockwell, Steve Carell, Vince Vaughn, Akwafina, Maya Rudolph, Richard Jenkins y el propio John Krasinski acompañarán a Ryan Reynolds, bien apareciendo en la cinta o bien poniendo voces a los muñecos que les acompañan.

La película hablará de una niña que puede ver a todos los amigos imaginarios que los adultos dejaron atrás y Krasinski la ha hecho, según dice, para que sus hijas puedan ver algo de lo que ha hecho, dado que su mujer ha decidido que no verán 'Un lugar tranquilo' y su secuela hasta que no pasen de los 40 años. Y tú que pensabas que tus padres eran restrictivos.

En Estados Unidos, 'IF' se estrenará el 17 de mayo, una semana antes de la llegada de 'El reino del planeta de los simios' y 'Furiosa', así que a priori no lo tendrá difícil para coronar la taquilla durante una semana. Al menos por lo que podemos ver en el tráiler, esta puede ser una de las grandes tapadas del año que viene. O, como ha dicho Reynolds en Twitter, "Preparaos para una película que calentará el corazón a grandes y pequeños del director de 'Un lugar tranquilo', la estrella de 'Deadpool' y el estudio de 'Annihilation'". Pues eso.

