'Un lugar tranquilo 2': notable secuela que amplía con acierto el aterrador universo de John Krasinski

'Un lugar tranquilo 2' dio la razón a la paciencia de Paramount a la hora de encontrar la fecha idónea para que los efectos del coronavirus no mermasen sus ingresos en taquilla. Con la mejor recaudación en un fin de semana en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, en España aún tendremos que esperar hasta el 16 de junio para que llegue a los cines de nuestro país.

En mi caso ya he tenido la oportunidad de verla y he de confesar que no las tenía todas conmigo sobre la necesidad de una secuela de 'Un lugar tranquilo', pues no son pocas las buenas películas de terror que la han fastidiado intentando expandir su universo. Por suerte, no es el caso, ya que John Krasinski ha sabido dar forma a una notable continuación que además deja con ganas de una más que probable tercera entrega.

Una evolución medida

Lo más habitual en una secuela es optar por un limitarse a repetir la estructura de su predecesora parada construir una (no tan) nueva aventura u optar por una continuación más o menos directa que sirva para que la franquicia crezca realmente. El guion de 'Un lugar tranquilo 2' firmado por en solitario por Krasinski tiende a lo segundo, optando por extender nuestro conocimiento tanto hacia atrás como hacia delante, potenciando además aún más su vertiente como espectáculo visual siempre que las criaturas hacen acto de presencia.

Esto quiere decir que también hay espacio para un flashback alrededor del incidente que provocó que unas terribles criaturas guiadas por el sonido aniquilasen a la mayor parte de la sociedad, algo que la película también aprovecha para presentar el personaje interpretado por Cillian Murphy, quien a su manera viene a llenar el vacío dejado por el propio Krasinski.

Uno de los aciertos de 'Un lugar tranquilo 2' es que ahí nunca da la sensación de estar repitiéndose, ya que la introducción de su personaje es más un primer paso hacia el hecho de abrir más el mundo de la familia Abbott hacia la posible existencia de más supervivientes. Esa necesidad de una esperanza mayor que el hecho de haber descubierto ya una forma de acabar con las criaturas es la base sobre la que se construye una película que, de todas formas, vuelve a apostar por lo opresivo a la hora de crear la angustia alrededor de sus protagonistas.

Y es que cualquier descuido en 'Un lugar tranquilo 2' puede ser fatal, pero Krasinski vuelve a apostar por un enfoque más íntimo que permita respirar a los personajes y también al espectador. Vamos, que mantiene el estilo de su predecesora pero aportando nuevos detalles que permitan ver en ella cierta evolución y no una mera repetición de los logros pasados.

Precisa y efectiva

No obstante, sería un poco injusto dar todos los méritos a Krasinski, ya que es cierto que rueda de forma clara y precisa, pero las aportaciones del montador Michael P. Sawyer son fundamentales para dar una energía adicional a un relato que en sí mismo es bastante sencillo. De hecho, uno de los aspectos más estimulantes de la función es el logrado uso del montaje paralelo durante el tramo final para que los niveles de intensidad toquen techo.

Eso compensa en parte que en 'Un lugar tranquilo 2' no llegue a haber ninguna secuencia concreta tan inspirada como los mejores momentos de la primera entrega. Es verdad que perder el factor sorpresa siempre limita en esa faceta, pero ahí la película le falta ese brillo adicional para dejar una huella mayor en la memoria del espectador. Conste que Krasinski sabe manejar bastante bien la tensión inherente al relato, pero falta ese ramalazo de genialidad que sí había ocasionalmente en la primera.

A cambio se agradece mucho que se opte por el continuismo pero no por el servilismo. 'Un lugar tranquilo 2' no tiene problemas en plantear su camino y caminar el mismo de una forma sencilla y directa. Quizá le pesa un poco lo abrupto que pueda llegar a ser su desenlace, pero al final no deja de ser un cierre adecuado a todo lo que había planteado.

Un Lugar Tranquilo (BD) [Blu-ray] Hoy en Amazon por 12,99€

Por lo demás, el reparto crece, sí, pero en su abrumadora mayor parte vuelve a girar alrededor de los supervivientes de la primera entrega con la adición de Murphy. Todos ellos saben reflejar muy bien el dolor que asola a sus personajes, pero también la necesidad de seguir luchando. Eso sí, aplica también un poco lo mencionado antes sobre el factor sorpresa y por ejemplo el gran trabajo de Emily Blunt no impacta con la misma precisión.

En resumidas cuentas

Es cierto que 'Un lugar tranquilo 2' se queda por debajo de la primera entrega, en parte porque es imposible que tenga la misma capacidad de impacto, pero que eso no impida disfrutar una continuación que sabe lo que quiere contar y cómo hacerlo lo suficientemente bien como para justificar de sobra su existencia.