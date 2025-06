La extraña película que quiso juntar cine y lotería regalando un millón de dólares, promocionó bolsas de basura... y mandó a la quiebra a su productor

El pasado 29 de abril, un extraño mensaje apareció en las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York, mostrando una cuenta atrás de 60 minutos junto un número de teléfono, acompañado de la frase "Manda un mensaje para la magia" y un vídeo de un montón de dinero cayendo de manera ininterrumpida. ¿Y qué pasaba si mandabas un mensaje durante ese periodo de tiempo? Pues que inmediatamente alguien te metía 119,16 dólares en tu cuenta de Venmo, con el mensaje "Voilá" y el emoji de una varita. No es que un millonario excéntrico se haya vuelto generoso, claro: era, en realidad, un ejercicio de márketing muy agresivo de 'Ahora me ves 3'. Sorprende que los estudios se gasten el dinero tan alegremente, sí, pero mucho ojo: no ha sido, ni de lejos, la única película de la historia que quiso dar dinero a sus espectadores creyendo que así se ganaría el amor del público.

La entrada del millón de dólares

Vámonos muy atrás en el tiempo, hasta el 12 de junio de 1987, la fecha en la que se estrenó '¡Pasta Gansa!' (en inglés, 'Million Dollar Mystery'), una comedia al estilo "búsqueda del tesoro" -de hecho, concretamente cogía mucho prestado de 'El mundo está loco, loco, loco'- que sería, a la postre, el último proyecto de Richard Fleischer, que venía de hacer 'Conan el bárbaro' y 'El guerrero rojo'. La cinta en cuestión estaba producida ni más ni menos que por Dino De Laurentiis, uno de los productores más famosos de la historia del cine, que vio nacer la película en su cabeza cuando estuvo de visita en Nueva York. ¿El guion? ¿Los actores? ¿La dirección? Eso era lo de menos: lo único que tenía claro era su estrategia de márketing desesperada.

Veréis: resulta que, de vacaciones en la ciudad, De Laurentiis se fijó en una cola de gente apilada para lo que creyó que era un cine. Sin embargo, le aclararon rápidamente que en realidad estaban esperando para comprar billetes de lotería. Una metafórica bombilla se encendió en su cabeza: ¿Y si hacían una película que en realidad fuera un sorteo de un millón de dólares, y, para entrar en el mismo, solo tuvieran que ir a verla y solucionar una adivinanza? Un plan sin fisuras, ¿verdad?

Ni corto ni perezoso, De Laurentiis buscó un patrocinador, digamos, inusual: las bolsas de basura Glad Bags, que aún siguen vendiéndose a día de hoy, pusieron, según se cree, el millón de dólares a cambio de tener un papel prominente en la película (de hecho, salen incluso en el póster). Al entrar al cine, el público recibía un cuestionario con una sola pregunta: "¿Dónde se ha escondido el último millón?". Para resolverlo, la propia película daba pistas muy poco sutiles en un juego cutre que solo tuvo sentido en aquel verano de 1987, y en emisiones posteriores televisivas permaneció como una rareza más cuyo propósito pocos entendieron.

El Euromillones, la Primitiva y una entrada de cine

Para excusar la idea de regalar un millón de dólares patrocinados por unas bolsas de basura, De Laurentiis afirmó que "Esta es una comedia con persecuciones de coches, diseñadas para los jóvenes entre 12 y 24 años. El sorteo nos da el potencial de llegar incluso a más gente: el espectador infrecuente, la persona más interesada en ganar un millón de dólares que en ir al cine, y ese es el tipo de gente que usa Glad Bags, amas de casa que quizá van al cine una o dos veces al año". ¿Qué podía salir mal? Spoiler: todo.

'¡Pasta gansa!' fue un sonoro fracaso: con un presupuesto de 10 millones de dólares, tan solo recaudó 989.033. O sea, menos que el premio en cuestión. ¡Ah! Al final, por cierto, no se escaquearon y el premio se dio, pero hubo un pequeño problema: era tan obvio que el último millón estaba escondido en la nariz de la Estatua de la Libertad que acertaron un total de 356.306 personas. Tanto fue así, que tuvieron que hacer un sorteo multitudinario... ¡Para decidir cuál de ellas se llevaba el millón! La ganadora fue una niña de 14 años, Alesia Lenae Jones, de Bakersfield (California), en lo que supuso una nota de prensa fantástica... si no fuera porque, para entonces, la película ya estaba fuera de cartelera y no le importaba a nadie.

El título está completamente olvidado hasta para los más cinéfilos (aunque apareció en DVD y Blu-Ray, así que al menos no es una rareza perdida) pero, en su día, dio tanto que hablar (para mal) que llegó a estar nominada a cuatro Razzies. La productora de De Laurentiis recibió un golpe tremendo por las pérdidas y, en 1989, acabó siendo adquirida por Carolco -cuyo futuro tampoco pintaba precisamente luminoso-. Por lo que sea, nadie ha vuelto a intentar hacer que comprar una entrada para el cine sea como adquirir un billete de lotería... aunque, cada vez más, nos la juguemos con los estrenos confiando en que sean buenos.

