La saga 'Crepúsculo' es carne de memes y también una cápsula del tiempo. Este detalle de la cafetería me lleva a pensar que se quedó anclada en la Guerra Fría

Puede que una de las razones por las que me gusta tanto la saga 'Crepúsculo' sea por su capacidad de generar memes después de su estreno (no olvidemos que "Bella, where the hell have you been, loca?" es uno de los momentos más icónicos de toda la saga). Aunque también me fascina que cada vez que la veo descubro algún detalle que me llama la atención.

Porque si algo nos ha enseñado esta franquicia (más allá del brillo de los vampiros al sol), es que está llena de detalles rarísimos. Detalles que, vistos con perspectiva, pueden ser muy desconcertantes.

Uno de ellos ocurre prácticamente al inicio de la primera película. Bella Swan (Kristen Stewart) acaba de llegar a Forks, entra en su nuevo instituto, y además de la gama cromática azul, llama la atención la cafetería escolar: ruidos de bandejas, miradas furtivas y un grupo de adolescentes muy pálidos.

Hasta ahí, todo bien. Pero si levantas la mirada hacia el techo, ves una serie de banderas colgadas que no deberían estar ahí. Entre todas ellas, aparecen algunas que representan países que ni existen ahora ni tampoco existían cuando se desarrolla la película, en el año 2005. Un pequeño detalle en el que también se han fijado algunos usuarios de Reddit y que puede llevar a pensar que la cafetería parece anclada en la Guerra Fría.

No deberían seguir ondeando

Entre las banderas que más llaman la atención destaca la de Yugoslavia, un país que se desintegró durante los años noventa, tras una serie de conflictos y procesos de independencia que dieron lugar a nuevos estados. También aparece la bandera de Vietnam del Sur, nación que dejó de existir en 1975, tras la unificación con Vietnam del Norte. Y, por si fuera poco, también cuelga la bandera de Corea del Norte, que, aunque es un país que existe, no deja de ser curioso que aparezca en un instituto estadounidense.

Este tipo de banderas podrían tener sentido si la escena estuviera ambientada en los años 60 o 70. Pero 'Crepúsculo' transcurre en un contexto contemporáneo y este detalle no encaja del todo.

Es curioso verlas aquí, porque la escena no aporta ninguna explicación al respecto, ni tampoco se menciona ningún evento escolar internacional, ni se justifica en la trama la presencia de estas banderas. Simplemente están ahí, colgadas del techo, como si el tiempo no hubiera pasado por la cafetería.

¿Decisión premeditada?

En el hilo de Reddit, los fans hablan de la teoría de que el departamento de arte de la película simplemente recurrió a materiales que ya tenían a mano. Es decir, que en lugar de imprimir o buscar banderas actuales, utilizaron decorado disponible, probablemente reciclado de otras producciones o almacenado desde hace años.

Y esto no sería raro, porque aunque se convirtió en un fenómeno global, 'Crepúsculo' empezó siendo una producción que tenía un presupuesto modesto (de unos 37 millones de dólares) y un enfoque más cercano al cine independiente.

De hecho, lo que en su momento empezó como un romance paranormal adolescente ha evolucionado hasta convertirse en una obra pop que no deja de generar conversación. Se ha hablado de la extraña mirada de Edward (Robert Pattinson) en clase de biología y del horroroso bebé de 'Amanecer: Parte 2'... Y estas banderas también forman parte de una saga repleta de decisiones creativas que hacen que sea incluso más fascinante.

