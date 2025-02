Aquella vez que 'La saga Crepúsculo' decidió hacer un inquietante bebé con CGI porque la alternativa era igual de abominable

La verdad es que la saga 'Crepúsculo' está llena de momentos involuntariamente cómicos (y otros muchos intencionados, pero esos parece que a la gente se le olvidan). No obstante, 'Amanecer: parte 2' se llevó la palma con el más desconcertante de todos ellos: el horrible bebé de CGI que hacía de hija de Bella, que pasó el corte final porque la alternativa era un inquietante animatrónico digno de 'Muñeco diabólico'.

Amanecer de los moñecos

Pocas películas me hacen reír tanto como 'Amanecer: parte 2' y es que te tienes que tomar con humor todas las malas decisiones de guion que reunió la última entrega de 'Crepúsculo' (aunque tengo que romper una lanza a favor de la cinta, ya que consiguió medio arreglar el mayor fallo del libro original, que además es el más aburrido de la saga).

Desde Bella en modo pelo Pantene a Jacob haciéndole un striptease a Charlie, pasando por Rami Malek como la versión vampírica del Avatar de 'La leyenda de Aang' o esa trama tan creepy de Jacob imprimándose de la hija de Bella (¿por qué lo hiciste, Stephenie Meyer?). Por si fuera poco, todo esto no es nada al lado de lo que hicieron con el susodicho bebé.

Con la excusa de que tenía que parecer un bebé "muy diferente a los demás" porque, claro, es el hijo de un vampiro y una humana que además crece más rápido de lo normal y tiene poderes, Renesmee (el nombrecito ya nos avisaba de que nada bueno podía salir de aquí) apareció hecha íntegramente con CGI, causando una inevitable sensación de Valle inquietante.

La mejor campaña contra los embarazos adolescentes

El equipo de VFX que se encargó de crear este bebé falso se volcó en un complejo proceso para poder conseguir esa cara, a partir de los ojos de Kristen Stewart en fotos de cuando era un bebé, y también se encargó de crear esa versión adolescente de Mackenzie Foy (no menos grimosa) usando una tecnología que se utiliza para encontrar niños desaparecidos.

El resultado ya lo conocemos y cuesta creer que alguien diera el visto bueno a eso... excepto porque la alternativa era incluso peor. Originalmente, el equipo de la película había decidido rodar esas escenas con una muñeca animatrónica, para poder representar mejor que Reneesme "era especial".

Chuckesmee, la animatrónica de tus pesadillas

Si por especial queremos decir absolutamente aterradora, así fue, y todo el equipo se llevó las manos a la cabeza cuando vio las escenas ya rodadas con ese animatrónico, a quien apodaron "Chuckesmee" (jugando con el nombre de Chucky, el muñeco diabólico, y quizá también con el verbo "chuck up", que en inglés significa "vomitar").

Para no tener que repetir los planos, tomaron la decisión de sustituir la cara de la niña moñeca por CGI y, bueno, eligieron el mal menor (visto lo visto, no tengo tan claro cuál de las dos opciones era la menos mala). Hablando en plata, cada vez que salía el bebé me debatía entre reírme para ahuyentar la vergüenza ajena o salir corriendo despavorida.

También hay que tener en cuenta que la película es de 2012 y desde entonces la tecnología ha avanzado mucho, por lo que si se hiciera ahora es posible que el resultado no causara tantos escalofríos. Seguramente nunca lo sabremos, porque la nueva adaptación de 'Crepúsculo' será como serie animada.

