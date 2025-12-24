Natasha Lyonne, sobre la repentina cancelación de 'Poker Face': "No nos sorprendió"

Para los fans del misterio de Rian Johnson, el estreno reciente de la tercera 'Puñales por la espalda' es prácticamente un consuelo de tontos para lo que lloramos la repentina cancelación de 'Poker Face'. Un cierre repentino con cierta idea de regreso (con recast del personaje) que nos pilló bastante por sorpresa.

¿A todos? No. Como suele pasar, la cancelación ya se venía rumiando por los despachos y la sala de guionistas. Así lo asegura su protagonista, Natasha Lyonne, en una reciente entrevista en The Hollywood Reporter. La actriz y productora de la serie asegura que ya andaban avisados de la noticia.

Noticias viejas

«No nos sorprendió», replicaba Lyonne a la periodista Jackie Strause mientras bromeaba con cómo sucede el ciclo de noticias, asegurando que debería decirse «Noticias nuevas solo para nosotros que no hemos estado al tanto de la noticia en lo que se desarrollaba en tiempo real.»

Bromas aparte, Lyonne asegura que ya el final de la temporada 2, titulado 'Al final del camino', nos debía haber dado una pista:

«Estoy muy agradecida por que Rian y yo dirigiésemos un final de la temporada pasada titulado 'Al final del camino'... debería haber sido una pista, troncos. ¡Literalmente tiramos el coche por un barranco! (...) Es el negocio del espectáculo, cosas más locas han pasado. Rian y yo podríamos volver con un telefilme a la vieja usanza como Colombo lo haría. Cosas más raras han pasado. Podría ser un crossover con 'Stranger Things', de hecho. Charlie Cale podría aparecer para resolver el caso del crossover: "Puñales por la espalda: Stranger Things".»

Además, la actriz habla del posible regreso de lo que todavía no hay nada hablado o, al menos, nada que se deba compartir. Hablando de próximos proyectos, Lyonne también asegura que lleva tiempo con una idea para una temporada 3 de la excelente 'Muñeca rusa'. Solo el tiempo dirá.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense en streaming