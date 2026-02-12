La mejor comedia médica del siglo regresa 16 años después de su final. 'Scrubs' desvela el tráiler definitivo de su temporada 10

En dos semanas regresa una de las mejores comedias médicas (y, bueno, en general) de la televisión del siglo XXI. Si bien todavía no sabemos cuándo la podremos ver en estos lares a través de Disney+ (no se espera de momento para las próximas semanas) será el 25 de febrero cuando la cadena norteamericana ABC estrene su temporada 10.

Décima... o la primera del revival de 'Scrubs' que regresa con el reparto original y una nueva generación de médicos novatos que se pondrán a las órdenes de J.D. y Turk en lo que se reúnen en unos tiempos en los que tanto medicina como internos han cambiado pero su bromance no.

A ponerse las batas

Zach Braff como J.D., Donald Faison como Turk y Sarah Chalke como Elliot Reid repite como trío protagonista de la serie, en la que también volveremos a ver a Judy Reyes y John C. McGinley como Carla y el Dr. Perry Cox, respectivamente.

Junto a ellos tenemos todo un grupo de reparto invitado: Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow y Michael James Scott, entre otros.

Si bien este revival de 'Scrubs' viene de la mano del creador original, Bill Lawrence, esta temporada 10 contará con Aseem Batra, todo un veterano guionista y productor ejecutivo de la serie como showrunner.

