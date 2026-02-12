HOY SE HABLA DE

La mejor comedia médica del siglo regresa 16 años después de su final. 'Scrubs' desvela el tráiler definitivo de su temporada 10

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6883 publicaciones de Albertini

En dos semanas regresa una de las mejores comedias médicas (y, bueno, en general) de la televisión del siglo XXI. Si bien todavía no sabemos cuándo la podremos ver en estos lares a través de Disney+ (no se espera de momento para las próximas semanas) será el 25 de febrero cuando la cadena norteamericana ABC estrene su temporada 10.

Décima... o la primera del revival de 'Scrubs' que regresa con el reparto original y una nueva generación de médicos novatos que se pondrán a las órdenes de J.D. y Turk en lo que se reúnen en unos tiempos en los que tanto medicina como internos han cambiado pero su bromance no.

La temporada 10 de 'Scrubs' está a punto de estrenarse, pero ya sabemos que no nos va a dar lo que nos prometió el final de la serie original
En Espinof
La temporada 10 de 'Scrubs' está a punto de estrenarse, pero ya sabemos que no nos va a dar lo que nos prometió el final de la serie original

A ponerse las batas

Zach Braff como J.D., Donald Faison como Turk y Sarah Chalke como Elliot Reid repite como trío protagonista de la serie, en la que también volveremos a ver a Judy Reyes y John C. McGinley como Carla y el Dr. Perry Cox, respectivamente.

Junto a ellos tenemos todo un grupo de reparto invitado: Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow y Michael James Scott, entre otros.

Si bien este revival de 'Scrubs' viene de la mano del creador original, Bill Lawrence, esta temporada 10 contará con Aseem Batra, todo un veterano guionista y productor ejecutivo de la serie como showrunner.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 11 mejores series médicas y en qué plataformas verlas

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios