16 años después del final de 'Scrubs', aún hay gente que no lo entiende. La temporada 10 nos mostrará un futuro diferente, y tiene mucho sentido para su protagonista

En plena era de revivals, 'Scrubs' es una de esas series que regresan en 2026 después de unos cuantos años lejos de nuestras pantallas. La sitcom (a ratos dramática) de Bill Lawrence vuelve con su décima temporada para reunir de nuevo a J.D. y Turk en el hospital del Sagrado Corazón.

El reparto principal regresa casi al completo, pero Zach Braff advierte que estos últimos 16 años quizás no han sido lo que esperábamos.

El futuro no está escrito

Aunque en su momento 'Scrubs' tuvo una novena temporada que sirvió más de spin-off fallido que otra cosa, la historia de J.D. oficialmente se cerró en la octava temporada de la serie. La escena final nos dejó al personaje de Braff con una visión de su futuro: casado con Elliot, una vida junto a Turk y Carla, la aprobación de su eterno mentor, el doctor Cox...

Ahora bien, ya hemos podido ver algunos adelantos de esta décima temporada y Braff advierte que la visión de J.D nunca era un futuro asegurado, sino una posibilidad.

"No sé si todo el mundo recuerda esto, pero el final feliz está todo en la imaginación de J.D", dijo Braff a Esquire. "Son sus sueños y esperanzas para el futuro. Pero, como todos los que vivimos en este mundo sabemos, nuestros sueños y esperanzas no se vuelven necesariamente reales."

Tras casi dos décadas, el regreso de 'Scrubs' también supone el regreso de J.D. al hospital en el que se convirtió en médico. No sabemos qué ha sido de su vida todos estos años pero parece que también será su reunión con Turk, Carla y Elliot, con lo que ese futuro idílico en el que todos permanecían unidos a lo largo de los años puede que jamás se cumpliese. En este caso, ahora ellos no son los internos novatillos, sino los veteranos encargados de formar a los nuevos, aunque Braff cree que se mantendrá fiel a la original.

"Hay una diferencia [frente a un reboot], es un "revival", significa que vas a traer a la gente de siempre y el tono original de la serie, mientras que con un reboot traes a gente nueva."

Veremos qué tal se da este "revival" con su décima temporada. En Hulu se estrenará el próximo 25 de febrero, aunque aún estamos pendientes de ver si llegará el mismo día a Disney+ o se repetirá una situación similar a la de 'Colegio Abbott', que va con varios meses de retraso frente a la emisión estadounidense.

