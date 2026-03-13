El live action de 'One Piece' presenta a un personaje clave mucho antes de lo que toca. Creo que es un acierto y que están adaptando la historia con cabeza

El universo de 'One Piece' está viviendo una de sus épocas más emocionantes en años. Mientras el anime se prepara para comenzar el esperado arco de Elbaph, el manga acaba de cerrar uno de sus flashbacks más largos y ambiciosos y el live action de Netflix también ha vuelto con su segunda temporada.

La serie no solo ha logrado trasladar el tono exagerado y fantástico del manga de Eiichiro Oda, algo que parecía casi imposible, sino que también se ha permitido introducir pequeños cambios que le aportan una chispa diferente a la historia. En lugar de replicar la estructura del manga al pie de la letra, la adaptación reorganiza ciertos elementos y adelanta detalles del lore que en el material original tardaron cientos de capítulos en revelarse. Y ese enfoque se ha vuelto a notar en la temporada 2, donde aparece brevemente un personaje muy querido por los fans.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers del manga y el anime

Siempre hay margen para sorprender

Uno de los rasgos más interesantes de la adaptación de Netflix es que introduce personajes y conexiones mucho antes que en el manga. Un ejemplo fue cuando incluyó a Garp en la primera temporada, convirtiéndolo en un personaje recurrente mucho antes de que el material original revelara su relación con Luffy.

Ahora, la segunda temporada vuelve a jugar con esa idea durante con su llegada Loguetown. En un momento dado aparece un joven con sombrero de copa, gafas y corbata. Se trata de Sabo, el futuro “Emperador de las llamas”.

Sabo aparece oficialmente mucho más tarde en el manga, durante un largo flashback que explicaba su relación con Luffy y Ace. En ese momento se creía que había muerto en una explosión, pero después se revela que había sobrevivido gracias a Dragon, el líder del Ejército Revolucionario, con quien terminaría trabajando como segundo al mando.

El hecho de que aparezca Sabo es algo que se lleva comentando durante años entre los lectores del manga, y el hecho de que aparezca ahora es como un pequeño regalo para aquellos que llevan décadas siguiendo la historia. Y también demuestra que los creadores controlan el material original, lo conocen al dedillo y no están abordando la adaptación sobre la marcha.

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