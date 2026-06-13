La temporada 2 de 'X-Men '97' me ha entusiasmado. La serie animada de Marvel sigue siendo todo un regalo para los fans de los mutantes

Reconozco que con tanto lío que ha habido entre bambolinas con la marcha fulminante de Beau De Mayo, creador de la serie, temía que aunque en teoría ya estaba bastante avanzada en ese momento desde Marvel hiciesen algún que otro destrozo con la temporada 2 de 'X-Men '97'. Lo que he podido ver hasta ahora, no solo es tranquilizador sino que me ha entusiasmado.

El 1 de julio Disney+ estrenará el arranque de esta nueva temporada de la cual he podido ver cuatro de los nueve episodios que la componen. Y os seré sincero: mi primera reacción, y así la compartí con mis compañeros de redacción fue un simple "¡hemos vuelto!".

Más allá de nostalgia noventera

Y es que si por algo funciona muy bien 'X-Men '97' no es tanto por cierto factor nostalgia que desprende el recuperar una de las series de superhéroes de la infancia, es por esa sensación equiparable al ir mes a mes al kiosco y comprar el cómic correspondiente de 'La Patrulla-X', el de 'X-Men' y, de paso, el de 'X-Force', 'X-Factor' y 'Lobezno' y estar más que pendiente de mis superhéroes favoritos.

Esta sensación de estar viendo un cómic, increíblemente poco común en la marabunta de adaptaciones que existe, es la que provoca una magia y un sentido de la aventura que aquí continua. Evidentemente, si a eso le añadimos cameos, algo de fan service noventero y demás tropos propios de este género, tenemos algo irresistible para los que, como yo, hemos devorado innumerables viñetas.

Faltando más de dos semanas para el estreno no quiero, ni debo, adentrarme demasiado en este inicio de temporada. Nos encontramos a la Patrulla X separada en el tiempo y con el denominador común que es Apocalipsis. Aquí el equipo de guionistas, dirigido todavía por De Mayo pero con JB Ballard asumiendo un papel más importante, es sabio y decide estructurarlo de tal manera que no andemos mareados con lo que pasa en pasado, presente y futuro.

De esta manera, con el hilo de Forja y Bishop yendo a buscar a los náufragos temporales, el primer episodio nos lleva a un futuro dominado por Apocalipsis; el segundo episodio está ambientado en el presente, mostrando qué ha pasado con Júbilo y Mancha Solar y cómo están las cosas con la ausencia de los X-Men; y el tercer y cuarto episodio nos lleva a los orígenes de En Sabah Nur y su rebelión contra Rama Tut.

De los cuatro que he visto, probablemente el primero sea el peor, que no malo desde luego. No sé si es casualidad de que sea el único de estos no guionizado por los guionistas en plantilla (Ballard, Anthony Sellitti y Mariah Wilson) o porque es algo de toma de contacto, pero me dio la impresión de que se limitaba a cumplir los objetivos marcados en lo que vemos a Cíclope y Jean con el joven Nathan.

Ya los siguientes empiezan a meter gasolina. No quiero decir nada pero el arranque del segundo episodio (y su intro) es absolutamente maravilloso y pronto ya vamos viendo cómo hay hilos plantados por aquí y por ahí que, esperemos, no se queden en tierra de nadie en el futuro de la serie.

De esta manera, esta temporada 2 es vibrante y emocionante y es todo un regalo, al menos en la primera mitad (vale, técnicamente el primer 44,4... %). La verdad, da gusto ver cuando la gente ama a unos superhéroes tan potentes e icónicos como estos y 'X-Men '97' sigue siendo no solo una carta de amor a los mutantes (y, en concreto los de los años 90/2000) también a los fans que crecimos prácticamente con los cómics en los que se basa.

En Espinof | Las mejores series animadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de Disney en 2026