Las 6 mejores series de animación de 2026 (por ahora)

Muchas veces, aún a día de hoy, se sigue mirando a la animación por encima del hombro, como si las historias que se cuentan con este medio fueran menos interesantes, emocionantes o vibrantes que las que se pueden contar en acción real. Por suerte, las series de televisión, desde hace mucho tiempo, han demostrado que son solo prejuicios, y que los niños no son los únicos dueños y señores de la animación.
De hecho, cada vez menos: el medio se utiliza para contar todo tipo de historias variopintas, únicas y que no podrían tener la misma narrativa contadas de otra manera. ¡Vamos a conocer las mejores series de animación de 2026! Hasta ahora, claro. ¡Ten en cuenta que solo estamos en abril!
Smiling Friends (final)
Creada por: Zach Hadel y Michael Cusack
Aunque se esperaba que la serie actual más exitosa de Adult Swim continuara durante temporadas y temporadas de humor espídico y absurdo (que no por ello idiota), sus creadores afirmaron que estaban quemados y que, después de tan solo tres temporadas, iban a estrenar en 2026 los últimos dos episodios de 'Smiling Friends'. Y son exactamente lo que prometen: como el resto de la serie, una combinación de estilos de animación, humor para personas crónicamente online, destrozos absurdos, risas nerviosas y situaciones tan vertiginosas que, tras diez minutos de capítulo, necesitas tomarte un descanso para asentar lo que has visto. Una maravilla.
Star Wars: Maul
Creada por: Dave Filoni
Reconozco que no suelen gustarme las series basadas en una franquicia, salvo que intenten hacer algo distinto (como 'X-Men 97' o 'Star Wars Visions'), pero 'Maul' va más allá del simple entretenimiento para amantes de 'Star Wars'. La visión de Filoni permite explorar a Darth Maul como nunca antes, viviendo a la altura de la serie de la que es secuela, 'Clone Wars'. Además, es una demostración de que no es que nos hayamos cansado de la saga por acumulación, sino porque la mayoría de lo que se ha estrenado no estaba al nivel. 'Maul' lo está, y de qué manera.
Primal (temporada 3)
Creada por: Genndy Tartakovsky
Después de que Tartakovsky nos dejara a los fans sin saber muy bien cómo reaccionar tras el estreno en Netflix de 'Despelote', ha vuelto a la carga con lo que mejor sabe hacer: una historia seria, salvaje, con una animación fabulosa e inigualable, estilo propio y una narrativa que nadie más sabe hacer tan bien como él. Me refiero, claro, a la tercera temporada de 'Primal', estrenada cuatro años después de la segunda y cuya salvajada es siempre un placer de ver. Nos vemos dentro de otros cuatro años, Genndy.
Invencible (temporada 4)
Creada por: Robert Kirkman
Es un placer haberse acostumbrado a tener, cada inicio de año, una nueva temporada de 'Invencible', una serie correcta en lo técnico e impresionante en su historia, basada en el cómic original de Robert Kirkman pero que se distancia lo suficiente para no ser una copia barata. En estos 8 episodios hemos conocido mejor la sociedad viltrumita y ha terminado por todo lo alto, ahondando aún más en los personajes de Eve y Mark, abriendo la puerta a un futuro asombroso y repleto de sorpresas. Ahí estaremos en 2027.
Dorohedoro (temporada 2)
Creada por: Q Hayashida
Cuando vi el primer episodio de 'Dorohedoro' quedé totalmente fascinado, pero no entendía absolutamente nada. Es la definición exacta de "ir con todo": un mundo totalmente original, repleto de normas que ya irás pillando a medida que pasen los episodios, y apasionante a todas luces. La segunda temporada, estrenada 6 años después, lo ha hecho por todo lo alto: una animación mejorada, una historia que resume a la perfección el manga, unos personajes carismáticos y unas sorpresas totalmente inesperadas. La espera ha merecido la pena, y de qué manera.
El increíblemente extraño mundo de Gumball (temporada 2)
Creada por: Dan Bocquelet
Una de las renovaciones más inesperadas, provocada en gran parte por la viralidad de los vídeos de 'Gumball', se ha saldado de la manera más positiva posible: es como si nunca se hubiera ido. Los episodios siguen siendo igual de raros, puro cartoon que se niega a caer en la calificación de serie infantil. Estos nuevos 20 episodios entran en una nueva faceta de la serie más misteriosa, con un episodio final que referencia a todo el camino hasta llegar ahí y que deja un cliffhanger final imposible de dejar pasar. De las continuaciones más naturales y divertidas de la historia de la animación.
