Si echamos de menos 'The Apothecary Diaries', el anime perfecto llega este verano. Un drama político lleno de intrigas y maquinaciones en la corte imperial china

Los responsables de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto' en japonés y 'Los diarios de la boticaria' en España) no se duermen en los laureles y prepara el regreso de Maomao por partida doble para este mismo año.

En otoño se estrena la tercera temporada del anime y para diciembre tenemos programada la primera película de la franquicia... Pero si no es suficiente, tenemos otro drama palaciego por delante y se estrena este mismo verano.

El reflejo oscuro de Maomao

Se trata de 'Though I am an Inept Villainess', que adapta la novela ligera de Satsuki Nakamura y arranca este próximo 12 de julio con la temporada de anime de verano. Es un anime lleno de intrigas políticas, y también toma como inspiración la corte imperial china para centrarse en las maquinaciones que se cuecen entren las concubinas.

'Though I am an Inept Villainess' sigue a dos concubinas que pertenecen a dos de las familias más importantes del reino. Shu Keigetsu es despreciada por la gente del palacio y es conocida como "la rata de la corte", hasta que sus celos se apoderan definitivamente de ella y utiliza un hechizo para intercambiarse con Kou Reirin, una princesa conocida por su belleza y su bondad.

Doga Kobo, el estudio detrás de 'Oshi no Ko', se ha encargado de la producción del anime, y su tráiler más reciente tiene una pinta bastante prometedora. Al cargo de 'Though I am an Inept Villainess' tenemos a Mitsue Yamazaki, directora en 'Zenshu' y 'Shingeki no Kyojin', con guion de Yoshiko Nakamura y banda sonora de Yukari Hashimoto.

Crunchyroll ya ha confirmado que se encargará de distribuir 'Though I am an Inept Villainess' en simulcast a nivel internacional. Así que si tenemos ganas de intrigas palaciegas, tenemos el anime perfecto para resolvernos el verano.

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