El final de 'Bleach', 'Ghost in the Shell', 'Mushoku Tensei' y mucho más. Los animes más anticipados de verano 2026 y dónde se pueden ver en streaming

Vamos calentando, que ya va siendo época de piscinita y playa y está a punto de arrancar la temporada de anime de verano 2026 con nuevas series. Este año está siendo buenísimo pero algunas de las mayores novedades de 2026 se estaban reservando aún para este trimestre.

Entre ellas tenemos 'Bleach Thousand Year Blood War', que estrena su cuarta y última parte para cerrar la historia de Ichigo después de 22 años de anime. Tampoco nos puede faltar en el radar el remake de 'Ghost in the Shell' y 'Jaadugar', dos novedades de la mano de Science Saru, y el spin-off de 'One Piece'... Y bueno, que la lista esta temporada viene cargadita ¡Vamos, que nos vamos!

The World is Dancing

'The World is Dancing' es una de las novedades más curiosas de la temporada. Un anime histórico ambientado en el siglo XIV que sigue a un artista llamado Oniyasha, quien trata de encontrar su propia voz en el grupo teatral de su padre y capturar "el ritmo del mundo" con su estilo de baile. Arranca el 2 de julio y podremos seguirlo en Crunchyroll.

Jaadugar: A Witch in Mongolia

El estudio de 'Dandadan' regresa este año por partida doble. El primer anime que estrena en verano es 'Jaadugar: A Witch in Mongolia', que promete ser una de las series más especiales de todo 2026. Nos lleva a la Mongolia del siglo XIII, donde una niña llamada ha sido capturada y vendida como esclava y ahora se alía con una princesa para destruir el imperio desde dentro.

Arranca el próximo 4 de julio con un capítulo especial de una hora, aunque por el momento seguimos pendiente de que encuentre casa oficialmente.

Magilumiere Magical Girls Inc. - Temporada 2

Hace dos años arrancó este anime de magical girls, y ahora 'Magilumiere Magical Girls Inc.' regresa con su segunda temporada. Es la historia de Kana Sakuragi, a quien le está costando encontrar un trabajo fijo tras graduarse en la universidad y termina metiéndose en una start-up especializada en magical girls.

Los nuevos capítulos llegan a Amazon Prime Video a partir del próximo 4 de julio.

Black Torch

Seguimos con novedades para meternos en 'Black Torch', que a pesar de que no tuvo demasiado tirón en formato manga ahora tendrá su propio anime para ganarse una segunda oportunidad.

Ciencia ficción y acción sobrenatural se unen en este anime de ninjas. Jiro Azuma es un joven shinobi con la habilidad de hablar con los animes, y cuando se encuentra con un gato herido resulta que este es mucho más de lo que parece. Arranca el próximo 4 de julio.

One Piece: Heroines

Tras 'Monsters: El infierno del dragón', ahora 'One Piece' prepara un nuevo spin-off, aunque esta vez se centrará en sus personajes femeninos. 'One Piece: Heroines' será una miniserie que seguirá a Nami, Nico Robin, Boa Hancock y Nefertari Vivi en historias secundarias más allá de la gran aventura de los Sombrero de Paja.

Arranca el próximo 5 de julio, y aunque aún estamos pendientes de confirmación sobre el simulcast es de esperar que se pueda ver en Crunchyroll, Netflix y AnimeBox, donde se puede ver la serie principal.

Destellos del mañana

Una de las novedades más prometedoras es este anime del estudio de 'Violet Evergarden', Kyoto Animation. Es un drama steampunk centrado en dos jóvenes que tratan de encontrar un futuro mejor mientras desvelan una trama de llena de secretos, y los primeros avances ya prometen que será una preciosidad a nivel técnico. 'Destellos del mañana' llega directamente a Netflix el próximo 5 de julio.

Mushoku Tensei - Temporada 3

El anime de 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation' se despidió en 2024 y el próximo 6 de julio regresa con su tercera temporada. Uno de los animes isekai más potentes del momento, y a menos que haya sorpresa podremos seguirlo en Crunchyroll.

La historia arranca cuando un nini japonés de 34 años muere en un accidente, pero se reencarna en un mundo de fantasía. Ahora es Rudeus Greyrat y conserva todos sus recuerdos de su vida anterior, por lo que decide pasar página y vivir esta segunda oportunidad al máximo.

Goodbye, Lara

'Goodbye, Lara' es un anime original que llega de la mano de Kinema Citrus, el estudio detrás de 'Mi feliz matrimonio'. Nos plantea un giro de tuerca a la historia de La Sirenita, centrándose en Lara, la hija del Rey del Mar.

Sueña con vivir en tierra firme con el príncipe humano del que se ha enamorado, por lo que se toma una poción mágica... pero en su lugar muere y nace de nuevo 200 años después en el Japón actual, donde está decidida a encontrar el amor verdadero. Arranca el próximo 6 de julio en Crunchyroll.

Ghost in the Shell

Sin duda uno de los bombazos más esperados de todo 2026, y que nos tiene con los dientes largos desde su primer tráiler. El remake de 'Ghost in the Shell' corre a cuenta de Science Saru y promete ser una adaptación fiel del manga de Masamune Shirow.

Una épica cyberpunk ambientada a mediados del siglo XXI en Japón, donde la mayor Motoko Musakagi investiga crímenes tecnológicos y de ciber-terrorismo. Arranca el próximo 7 de julio en Amazon Prime Video.

Saga of Tanya the Evil - Temporada 2

Uno de los animes isekai más esperados, y que además regresa después de 10 años de parón. 'Saga of Tanya the Evil' estrena su segunda temporada el próximo 8 de julio y ya se ha confirmado que será uno de los platos fuertes del trimestre en Crunchyroll.

Sigue a un oficinista japonés que es asesinado y se reencarna en un escenario similar al de la Europa de la Primera Guerra Mundial. Aunque en este caso es una niña pequeña, quien se convierte en una soldado despreciable que busca la eficacia por encima de todo.

Red River

Tirando de novedades llegamos a 'Red River', un drama sobrenatural en el que una adolescente llamada Yuri Suzuki viaja al pasado y se encuentra de repente en un antiguo imperio de Anatolia. Ha sido convocada para ser usada como sacrificio humano, ya que su sangre es un elemento clave para llevar a cabo un ritual mágico.

Arranca el próximo 8 de julio, y aunque aún está pendiente de distribución oficial es muy posible que acabe en la parrilla veraniega de Crunchyroll.

Tomb Rider King

'Solo Leveling' ya nos ha demostrado que los Webtoon surcoreanos tienen tirón de sobra y la industria no se quiere dormir en los laureles. Así que el siguiente gran éxito en potencia lo tenemos con 'Tomb Raider King', un anime de fantasía y acción que arranca el próximo 9 de julio en Crunchyroll.

Después de que aparezcan una serie de tumbas por todo el mundo, uno de los exploradores viaja 15 años al pasado, con lo que decide empezar a abrirlas y robar todos sus tesoros antes de que nadie se le adelante.

Bleach: Thousand Year Blood War - Parte 4

Parece mentira, pero después de 22 años vamos a poder ver el final del anime de 'Bleach'. Studio Pierrot ha sido muy consistente con el estreno de este último arco y ahora le toca el turno a 'The Calamity', que supone el desenlace de la guerra entre los Shinigami y los Quincy para cerrar uno de los mejores animes de la historia.

Aún falta por confirmar el día concreto, pero ya sabemos que arranca en julio y podremos seguirlo en simulcast en Disney+.

Smoking Behind the Supermarket with You

'Smoking Behind the Supermarket with You' ya viene precedido por el éxito del manga y promete ser uno de los mejores animes románticos del año. Podremos seguirlo a través de Crunchyroll, pero los primeros capítulos se han adelantado a su estreno el próximo julio y podemos ver el inicio del anime de manera gratuita en la plataforma.

Sigue a Sasaki, un oficinista que está harto de su trabajo y tras un día especialmente estresante para a fumar junto a su supermercado de siempre. Allí conoce a una misteriosa joven y sus encuentros se convierten en una cita imprescindible para sacar el día a día adelante.

The Elusive Samurai - Temporada 2

2024 nos devolvió al Japón feudal con 'The Elusive Samurai', un anime histórico de aventuras que fue renovado rápidamente. Aunque la continuación se ha hecho de esperar y la serie no regresa hasta el próximo julio.

Después de que la familia de Tokiyuki Hojo sea traicionada y asesinada, el joven heredero consigue reunir a sus seguidores para vengarse, pero su mayor arma es la habilidad de salir corriendo y esconderse sin que nadie pueda atraparle. Si se mantiene la distribución, podremos seguirlo en Crunchyroll.

Boku no Hero Academia: I Am a Hero Too

Aunque la serie principal de 'Boku no Hero Academia' ya ha terminado, el anime se está guardando un último regalito. Se trata de 'Boku no Hero Academia: I Am a Hero Too', un especial centrado en Eri y ambientado varios años después, con ella como adolescente y protagonista de este pequeño spin-off.

Se estrena el próximo 3 de agosto y podremos verlo a través de Crunchyroll.

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