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Los 9 estrenos de anime imprescindibles que ver en Crunchyroll este verano. Desde una sirenita reencarnada al nuevo heredero de 'Solo Leveling' y más

Vamos preparando la parrilla de estreno para los próximos meses

Saga Of Tanya The Evilc
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Mariló Delgado

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Ya van subiendo las temperaturas y según se va cerrando el trimestre nos acercamos a la temporada de anime de verano, que arranca este próximo julio. Algunas de las series más esperadas del año arrancan en nada, pero Crunchyroll ya ha ido desvelando su parrilla para ponernos los dientes largos con sus próximos estrenos.

Con heladitos, piscina y anime

De entrada a partir de julio llegan ocho nuevas series y regresa 'Saga of Tanya the Evil' con su segunda temporada después de nueve añazos de espera. El regreso del anime isekai es uno de los más potentes de la temporada, pero no es el único isekai que llega y el verano promete venir con unas cuantas dosis de fantasía. 

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Otro de los estrenos prometedores es 'Goodbye, Lara', un anime inspirado en el cuento de 'La sirenita', y 'Tomb Raider King', otro fenómeno coreano salido de Webtoon sobre un explorador de tumbas. Para no merdernos, aquí va la lista de todos los animes que Crunchyroll ha confirmado por el momento de cara a la temporada de verano:

  • Goodbye, Lara
  • I Became a Legend after My 10 Year-Long Last Stand
  • Saga of Tanya the Evil Temporada 2
  • The Oblivious Saint Can't Contain Her Power
  • The Ogre's Bride
  • The Villager of Level 999
  • Tomb Raider King
  • Victoria of Many Faces
  • Young Ladies Don’t Play Fighting Games
Goodbye Lara

Ahora bien, todavía nos queda medio año por delante y en la plataforma ya van afinando de cara al otoño con dos nuevos fichajes. El primero es 'Firefly Wedding', un thriller romántico con un matrimonio de conveniencia de por medio, y el otro es la tercera temporada de 'The Apothecary Diaries', que promete ser uno de los bombazos del año si es tan buena como las dos anteriores

Aún están pendiente de fecha de estreno, pero además Crunchyroll ha confirmado en su nota de prensa la segunda temporada de 'Sasaki and Peeps' y el próximo estreno de 'Overgeared', aunque para sus fechas de estreno aún nos queda esperar un poquito más.

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