¡No es un simulacro! Tras 9 años de espera, 'Saga of Tanya the Evil' tendrá temporada 2 y su primer tráiler avanza que el regreso del anime isekai será una locura

Aunque últimamente los estudios de anime se han vuelto mucho más consistentes con los estrenos, hay segundas temporadas que parece que no van a llegar nunca. Uno de los casos más sonados para muchos fans era 'Saga of Tanya the Evil', que estrenó su primera temporada en 2017 y tenía a sus seguidores esperando desde entonces.

Una segunda oportunidad poco convencional

'Saga of Tanya the Evil' sigue a un asalariado japonés que es asesinado, y por su falta de fe es condenado por Dios a reencarnarse en un mundo en el que deba buscar su ayuda tras vivir una vida miserable. Así que renace como una niña huérfana llamada Tanya en una suerte de Primera Guerra Mundial alternativa, y para escapar de la muerte Tanya pronto se convierte en una soldado despreciable que busca salvar su pellejo por encima del bienestar de cualquier otro ser.

La primera temporada se estrenó en enero de 2017 y tras 12 capítulos de anime, el isekai de ciencia ficción militar no había dado más noticias de una continuación desde 2021. El estudio NUT se ha tomado su tiempo, pero ahora sabemos que la segunda temporada de 'Saga of Tanya the Evil' llegará a lo largo de 2026 y ha dejado ver un primerísimo tráiler.

Con este primer avance parece que la segunda temporada nos traerá una calidad bastante buena, y que Tanya continúa en su misma línea. Se espera que el equipo creativo principal regrese para la producción de los nuevos capítulos, aunque Takayuki Yamamoto toma el relevo como el nuevo director de la serie.

Aoi Yuki regresa como Tanya Degurechaff, y también tendremos las voces de Saori Hayami como Visha, Shinichiro Miki como Allergens, Tatsuaki Genda como Rudelsdorf y Otsuka Houchu como Zettoia.

La primera temporada del anime se pudo ver en su momento a través de Crunchyroll, así que es muy posible que la segunda también termine en la misma plataforma. El manga de 'Saga of Tanya the Evil' de Carlo Zen y Chika Tojo cuenta con 32 volúmenes y continúa en publicación, así que quizás el anime ahora pueda permitirse pillar carrerilla y tengamos más temporadas por delante en el futuro... Aunque sin tener que esperar casi diez años a la siguiente.

