'Un lugar tranquilo 3' suma a tres nuevos actores y cambia su fecha de estreno. John Krasinski, eso sí, insinúa que será la última

"Muy orgulloso de formar parte de esta familia", ha afirmado. Pero todo llega a su final

Randy Meeks

"The people will hear from me one last time, and if we get this right, we're gonna teach 'em how to say goodbye". Esta es la letra de 'One last time', la canción de 'Hamilton' que John Krasinski ha elegido para ilustrar su primer post en Instagram sobre 'Un lugar tranquilo 3', indicando que, para él, la saga llega a su final después de tres películas (y una precuela de a que no formó parte). Y lo hace con viejos y nuevos amigos subiéndose a bordo.

En total, las tres películas de la saga hasta ahora han costado unos 145 millones de dólares y han recaudado más de 900 millones, haciendo que esta continuación sea más que lógica. Para esta aventura, Krasinki volverá a contar con Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds y Noah Jupe, a los que se unen tres nuevos personajes interpretados por Jack O'Connell ('Los Pecadores', '28 años después: el templo de los huesos'), Jason Clarke ('Brotherhood', 'Una casa llena de dinamita') y Katy O'Brian ('The running man', 'Misión imposible: sentencia final').

El actor y director ha afirmado que está "Muy orgulloso de formar parte de esta familia de 'Un Lugar Tranquilo'... ¡Viejos y nuevos! ¡Allá vamos!". Además, ha aprovechado para anunciar, junto a una fotografía que muestra los guiones encima de la mesa, que la fecha de estreno será un poco más tarde de lo anunciado inicialmente: el 30 de julio de 2027. Tendremos que estar hasta entonces sin hacer ni un ruido.

Cabe destacar que 'Un lugar tranquilo' ha crecido como franquicia y ahora, además de películas, también tiene videojuegos y cómics. Vamos, que aunque este sea el "capítulo final", mientras siga dando beneficios no se va a ir a ningún lado: casi diez años después de su estreno, queremos seguir manteniéndonos en silencio para sobrevivir.

