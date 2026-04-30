La temporada 5 de 'Para toda la humanidad' desata la revolución en Marte y continúa con una tendencia que siempre ha funcionado en el género de la ciencia ficción

'Para toda la humanidad' llevaba sembrando pistas desde hace varias temporadas sobre una posible revolución en Marte, pero por fin ha ocurrido. Ha sido en el episodio 'Svoboda', donde todo estalla cuando la colonia marciana comienza una rebelión. La serie de ciencia ficción de Apple TV, que imagina una línea temporal alternativa en la que la carrera espacial nunca se detuvo y la humanidad colonizó Marte en los 2000, ha ido plantando desde la cuarta temporada una creciente tensión política y social en el planeta rojo.

Lo que comenzó como unas protestas laborales por mejores condiciones de vida ha escalado hacia un movimiento mucho más ambicioso que busca la independencia marciana. En la quinta temporada, con una comunidad ya establecida y colonos que se identifican plenamente como “marcianos”, la idea de romper definitivamente con la Tierra ha dejado de ser una fantasía para convertirse en una posibilidad real.

Marte y una revolución inevitable

En la quinta temporada, Marte ha dejado de ser solo una base científica. Ahora hay una comunidad de colonos que ha prosperado, con familias enteras que se consideran marcianas y que han hecho del planeta rojo su hogar e identidad. Este sentimiento ha ido creciendo hasta cristalizar en movimientos independentistas, con ciudadanos organizándose para defender la idea de un Marte autónomo e incluso con figuras influyentes impulsando proyectos de ciudades autosuficientes capaces de funcionar sin tener que depender de la Tierra.

Sin embargo, en un momento dado se revela que las corporaciones Helios y Kuragin han cerrado acuerdos secretos para automatizar por completo las operaciones en Marte. Y esto implica, en la práctica, la expulsión progresiva de los trabajadores de la Tierra. Ante esta amenaza, los habitantes de la colonia de Happy Valley reaccionan con una rebelión abierta que cambia por completo el rumbo de la temporada.

Aunque ya había habido un levantamiento en la cuarta temporada, esta nueva revuelta es mucho más radical. El episodio culmina con los insurgentes a punto de tomar como rehén al gobernador de Happy Valley, y esto marca un punto de no retorno.

Esto no es casual y, de hecho, es algo que hemos visto en otras historias de ciencia ficción, donde Marte rara vez es solo un escenario neutral. Lo hemos visto en otras series como 'The Expanse' o 'Babylon 5', o en películas como 'Total Recall', donde el planeta rojo suele ser el epicentro de conflictos sociales, luchas de clases y guerras por la independencia.

Y esto responde a una explicación tanto narrativa como estructural. Colonizar Marte implica una dependencia extrema de recursos, logística y control externo, y eso genera además tensión entre quienes viven allí y quienes lo gobiernan desde la distancia. Pero también es un camino que me muero de ganas por seguir recorriendo en pantalla.

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