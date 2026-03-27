'Para toda la humanidad' corrige rumbo en una sensacional temporada 5. La imprescindible serie de ciencia ficción realista de Apple TV regresa dando lo mejor de sí

La verdad sea dicha, el que coincidan que hoy mismo los tripulantes de la Artemis II lleguen al Centro Kennedy para ultimar el lanzamiento de la primera misión a la Luna en medio siglo y que se estrene la temporada 5 de 'Para toda la humanidad' es como un estupendo menú degustación para los fans tanto de la exploración espacial como de la buena ciencia ficción.

Pero aquí andamos, tras dos años de espera, estamos ante una nueva temporada de una de las mejores series del catálogo de Apple TV. He de reconocer que tenía cierto miedo respecto a estos nuevos episodios, ya que la temporada 4 a mi gusto fue la peor hasta la fecha, marcando unas tendencias que me preocupaban cara al futuro. Afortunadamente, han corregido rumbo.

Esto, ya os adelanto, no quiere decir que los que esperábamos un salto más futurista seamos claramente recompensados. Sí que a lo largo de esta temporada se mira claramente a Titán y a la posibilidad de que hubiera vida, pero el tándem compuesto por Ben Nadivi y Matt Wolpert siguen bastante contenidos en la hoja de ruta de esta carrera espacial alternativa y buscan analizar hasta qué punto el clima sociopolítico influye en el ritmo de exploración espacial.

De Marte a Titán

En esta sentido, puede que esta temporada 5 sea la más 'The Expanse' hasta ahora. No son pocos los que vemos en 'Para toda la humanidad' una precuela apócrifa de la excelente saga literaria y fantástica serie de televisión por cómo ponen mucho peso en la política y en las consecuencias de la colonización espacial.

Antes, nos tenemos que situar: estamos en el año 2013, el gobierno de Estados Unidos ha proclamado un "la Tierra primero" y la población de Marte no ha parado de crecer, en parte por la inmigración ilegal (llamados craters, ya que se esconden en los contenedores) y en parte por la expansión de las operaciones en el planeta Rojo gracias al robo del Ricitos de oro.

El primer episodio no tarda demasiado en ponernos en situación: vemos a Margo en la cárcel, a Aleida (Coral Peña) tirándose de los pelos por el próximo plan de su jefe (Edi Gathegi); Edward Baldwin (Joel Kinnaman al que no se le puede poner ni un milímetro más de prostético) con un monitor en el tobillo; Miles (Toby Kebbell) como líder del descontento marciano.

Además la primera generación de jóvenes graduados en la base, los que incluyen a Lily (Ruby Cruz), la hija de Miles y Alex (Sean Kauffman), el nieto de Ed. Estos marcan parte (unos episodios más avanzados se presenta a otra) del relevo generacional para el tramo último de 'Para toda la humanidad'.

En este ambiente tenemos la mayor corrección de rumbo de la serie respecto a la temporada 4. Si en esos episodios pasaban quizás demasiado tiempo en la Tierra, con lo más interesante pasando en Marte, aquí prácticamente no pasamos casi nada fuera del planeta Rojo y vamos deteniéndonos en el malestar social de unos habitantes que se ven abandonados y amenazados por el futuro.

De hecho, será un plan de automatizarlo todo lo que pondrá en pie de guerra a los pobladores. Más allá del conflicto que ocupa el tramo central de la temporada, la serie también se encarga de dar esperanza con una misión a Titán, la luna de Saturno. No voy a adelantar detalles (esto es ya en la segunda mitad de la temporada), pero ya os digo que en estos episodios tenemos unos momentos muy emocionantes.

Yo reconozco que si en la temporada 4 tuve momentos de aburrirme, aquí no he podido despegar los ojos de la pantalla. La temporada 5 de 'Para toda la humanidad' da lo mejor de sí en un sensacional regreso cuyo ritmo pausado pero seguro.

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