Christopher Lee, sobre su regreso al mejor personaje de su carrera: "Los diálogos eran tan malos que me negué a decirlos"

Los espectadores más jóvenes recordarán al mítico Christopher Lee por haber dado vida a Saruman en la trilogía de 'El señor de los anillos', pero antes de eso tuvo una carrera larguísima repleta de títulos inolvidables. Eso sí, hay un personaje que brilló por encima del resto, ya que su versión de Drácula pasó a la historia del cine por méritos propios.

Lee interpretó a Drácula por primera vez en la película homónima dirigida por Terence Fisher en 1958. Su éxito fue indiscutible, pero luego hubo que esperar ocho años para volver a verle dando vida al legendario vampiro en 'Drácula, príncipe de las tinieblas', una película en la que el propio actor se negó a hablar pese a que tenía multitud de diálogos en el guion.

Christopher Lee: "Decidí que si esto es lo mejor que se puede hacer, mejor que no hable en absoluto"

El propio actor recordaba en The Films of Christopher Lee que "esta fue la única película de Drácula en la que no dije ni una palabra. Hago sonidos, pero no hablo… Originalmente había muchos diálogos, pero eran tan malos que me negué a decirlos". Se ve que Lee no quedó demasiado contento con el guion escrito por Jimmy Sangster.

Esa no fue la única ocasión en la que mostró su descontento con lo sucedido, pues años después destacó en Fangoria Vampires que "en un momento dado, se suponía que Drácula declara '¡Yo soy el apocalipsis!'. Finalmente, decidí que si esto es lo mejor que se puede hacer, mejor que no hable en absoluto".

Además, Lee comentó en el documental 'The Many Faces of Christopher Lee' que "la gente de todo el mundo me pregunta por qué no digo ni una palabra en esa película. La respuesta es muy sencilla: leí el guion y las frases era, literalmente, imposibles de decir. No eran dignas de Dram Stoker, fue una lucha que tuve a menudo con Hammer. No dejaba de decirles que por qué no usaban las palabras de Stoker, sus diálogos. No hubo manera. Alguien escribía cosas como "Yo soy el apocalipsis". Inaudito, así que le dije que lo sentía, pero que no iba a decirlo".

Sin embargo, la versión inicial dada por el propio Lee durante el rodaje fue muy distinta, pues entonces comentó a sus fans que "como ya soy un vampiro desde el principio, no hay nada que pueda decir, ni siquiera un cortés 'Bueno, aquí vamos de nuevo…".

El propio Sangster comenzó en el libro Inside Hammer que "los vampiros no hablan, así que no le escribí ningún diálogo, así que cada uno puede elegir la razón por la que Christopher Lee no tuvo ningún diálogo en la película. O puedes creerme. Yo no escribí nada".

Pese a todo el desencuentro que hubo, Lee todavía volvería a colaborar con Hammer dando vida a Drácula en cinco ocasiones más. La última de ellas fue en 1973 en 'Los ritos satánicos de Drácula', aunque el actor volvió a encarnarlo tres años después en la comedia francesa 'Drácula, padre e hijo'.

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