"Cuando llegó 'El retorno del rey' no pude creer lo que vi". Por qué Christopher Lee acabó enfrentado a Peter Jackson por culpa de 'El señor de los anillos'

Christopher Lee y Peter Jackson se cayeron muy bien tras conocerse y fueron amigos durante mucho tiempo. Sin embargo, hubo varios años en los que Lee estuvo enfrentado a Jackson por culpa del montaje de 'El señor de los anillos: El retorno de rey', hasta el punto de boicotear el estreno de la película y retirarle la palabra durante varios años.

El lío con la muerte de Saruman

Para entender qué sucedió exactamente hay que remontarse primero a 'Las Dos Torres', y es que Saruman, el personaje interpretado por Lee, iba a morir al final de la película. Eso ya de por sí era un cambio importante respecto a la obra de J.R.R. Tolkien ya que el mago aparece al final de la novela, algo que Jackson decidió cambiar porque era anticlimático. El problema llegó cuando el director pensó que la muerte de Saruman tampoco le terminaba de encajar ahí, comentando en su momento lo siguiente a Ain't It Cool News:

"El problema es que la secuencia se rodó originalmente para 'Las Dos Torres'. Como 'Las Dos Torres' no podía aguantar siete minutos de cierre tras el Abismo de Helm, pensamos que sería buena idea guardarlo para el inicio de 'El Retorno del Rey'."

Esa decisión ya molestó a Christopher Lee pero el actor acabó aceptando que la despedida de su personaje llegase en la última película de la trilogía. La cosa se complicó cuando Peter Jackson fue consciente de que estorbaba en 'El Retorno del Rey': "Sentía que las primeras escenas daban cierre a la película del año pasado en lugar de empezar una nueva". Por ello, la muerte de Saruman se acabó quedando fuera del montaje cinematográfico, lo cual enfureció a Lee.

El propio actor señaló años después en una charla con estudiantes de la Universidad de Dublín que "nos enseñaban las películas en privado y cuando llegó la tercera no pude creer lo que vi porque no aparecía en ella". No fue el único que se quejó de la decisión de Jackson, pues muchos fans se quejaron de la falta de cierre para Saruman en la trilogía.

Eso sucedió antes incluso del estreno de la película, pues la información se filtró y Lee afirmó entonces: "Si quieres saber por qué tendrías que preguntar a la compañía New Line o al director Peter Jackson y sus asociados, porque todavía no sé realmente por qué. No puedo decir nada más porque firmé un acuerdo de confidencialidad y cumplí mi palabra".

A Lee tampoco le gustó la solución de incluir la escena en la versión extendida de la película, pues consideraba que así se sacrificaba la integridad artística para seguir exprimiendo económicamente la obra, algo que en esa charla de la Universidad de Dublín resumía así:

"Nadie podía entenderlo. Había millones de personas en Internet, no solamente de fans de Tolkien o de las películas, pero todo el mundo que había visto las dos primeras decía: ¿Qué pasó con Saruman? Comprad la versión extendida en DVD."

Más tarde, Peter Jackson y Christopher Lee hicieron las paces

Peter Jackson llegó a reconocer que sabía que Christopher Lee estaba muy disgustado pero parece que el tiempo todo lo cura, pues el actor acabó aceptando volverse a poner a las órdenes del director de 'El señor de los anillos' en la trilogía de 'El Hobbit', un acuerdo que se cerró en enero de 2011 pero que seguro estuvo urdiéndose durante más tiempo.

Y es que Lee se mostró dispuesto a participar en una adaptación de 'El Hobbit' ya en 2008 (aunque se ofreció como la voz de Smaug y no retomando el papel de Saruman como finalmente haría) si bien por aquel entonces dijo que no tenía interés en volver a rodar en Nueva Zelanda. Es verdad que en ese momento el director del proyecto iba a ser Guillermo del Toro pero también que Peter Jackson ya estaba activamente implicado, antes de tomar el mando.

De hecho, Jackson llegó a bromear sobre su enemistad con Lee durante el estreno de 'El Hobbit: Un viaje inesperado', señalando: "Hablé con Christopher el otro día sobre venir a la premiere y me dijo: '¿Todavía salgo en la película?'. Y esta vez pude decir que sí". Las rencillas ya habían quedado olvidadas para entonces y el realizador escribió una emotiva carta cuando Lee falleció en 2015, donde destacaba lo siguiente:

"Nunca habrá otro como Christopher Lee. Tiene un lugar especial en la historia del cine y en el corazón de millones de fans a lo largo del mundo. El mundo será un lugar peor sin él."

