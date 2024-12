"Nunca voy a darle trabajo". Guy Pearce desvela que Warner obligó a Christopher Nolan a dejar de contar con él después de 'Memento'

La carrera de Christopher Nolan empezó a despuntar gracias a 'Memento', un excelente thriller protagonizado por Guy Pearce que aún hoy muchos sitúan como la mejor película de su director. Pese a ello, el cineasta nunca ha vuelto a trabajar con el actor australiano, quien sabe muy bien cuál es el principal motivo para que eso sucediera.

El veto de un ejecutivo de Warner

Pearce vuelve a estar en primera línea de Hollywood gracias a 'The Brutalist', una de las películas que más suenan de cara a los próximos Óscar. Para hablar de ella y de otros temas, el intérprete ha concedido una entrevista a Vulture, donde llegado cierto momento le preguntan si ha mantenido el contacto con Nolan después de 'Memento':

En realidad no, pero me habló de papeles unas cuantas veces a lo largo de los años. 'Batman Begins' y 'The Prestige'. Pero había un ejecutivo de Warner Bros. que abiertamente le dijo a mi agente: «No pillo a Guy Pearce. Nunca voy a tener a Guy Pearce en una película. Nunca voy a dar trabajo a Guy Pearce». Así que, en cierto modo, es bueno saberlo. Quiero decir, es justo; hay algunos actores que yo tampoco no entiendo. Pero significaba que nunca podría trabajar con Chris.

El coprotagonista de 'L.A. Confidential' señala entonces que ese ejecutivo "simplemente no creía en mí como actor". Por ello, cualquier intento de Nolan por contar con él fue en vano, tal y como el propio Pearce recuerda:

Me hicieron ir a Londres para hablar sobre el papel que tuvo Liam Neeson en 'Batman Begins', y creo que durante mi vuelo se decidió que yo no iba a estar en la película, así que llegué allí y Chris reaccionó en plan "Hey, ¿quieres ver el Batmóvil e ir a cenar algo?"

Por desgracia, Pearce no desvela cuál es el papel que el director de 'Oppenheimer' pensó para él en 'The Prestige', pero es evidente que tuvo que ser el de Hugh Jackman o el de Christian Bale. Luego se ve que Nolan se rindió, pero desde Vulture le recuerdan que el cineasta ya no trabaja con Warner, a lo que responde:

¡Así que ha llegado mi hora!

Veremos si eso sucede, pero por ahora Pearce tampoco ha sonado para el espectacular reparto que Nolan está reuniendo para su próximo trabajo.

En Espinof | La película de ciencia ficción de Disney que Christopher Nolan considera uno de sus mayores placeres culpables: "Tiene uno de los finales más extraños de la historia del cine"

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más