Christopher Nolan quiere reunir el mejor reparto de la historia para su nueva película. Charlize Theron se une a un misterioso proyecto que cuenta ya con cuatro ganadores del Óscar

Ya ha pasado cosa de un mes desde que os contamos que Tom Holland se había subido a bordo del nuevo proyecto de Christopher Nolan tras 'Oppenheimer', que volverá a producirse bajo el ala de Universal Pictures después de que el cineasta rechazase la oferta para volver a los brazos de Warner Bros. Pues bien, el reparto ha crecido bastante desde entonces, y la lista de nombres da vértigo.

Cuatro Oscars y un proyectazo

La última adición al cast no es otra que Charlize Theron, ganadora del Oscar a la mejor actriz por 'Monster' y que colaborará por primera vez con el director. Pero ojo, porque el británico está reuniendo a un equipo de antiguos y nuevos colaboradores que acumulan entre todos la friolera de cuatro premios de la Academia de Hollywood.

Junto a la sudafricana encontraremos a los oscarizados Matt Damon —que repite con Nolan tras 'Interstellar' y 'Oppenheimer'—, Anne Hathaway —que hace lo propio tras 'El caballero oscuro: La leyenda renace'— y una Lupita Nyong'o que aún no se ha puesto a las órdenes del realizador. Damon, Hathaway y Nyong'o alzaron sus respectivas estatuillas por sus trabajos en 'El indomable Will Hunting', 'Los miserables' y '12 años de esclavitud'.

Entre los no menos talentosos, pero aún no poseedores de un Oscar, tenemos a un Robert Pattinson que vuelve a la factoría nolaniana tras 'Tenet' y a Zendaya; intérpretes que redondean un elenco estelar para una producción de la que aún no ha trascendido un sólo detalle respecto a su guión y que tiene su estreno previsto para el 17 de julio del próximo 2026. Paciencia, porque seguro que la espera termina mereciendo la pena.

Vía | Deadline

