Se le acumulan los enemigos a Ellie en 'The Last of Us'. Quiénes son los Serafitas y qué tienen que ver con Abby y su grupo

Con mucho dolor por lo ocurrido con Joel (Pedro Pascal) la semana pasada, seguimos avanzando con la segunda temporada de 'The Last of Us'. El siguiente episodio nos sitúa tres meses después de lo ocurrido en el anterior y narra las consecuencias que tendrá el traumático suceso que tan difícil será de olvidar. A partir de aquí habrá SPOILERS del nuevo episodio de la serie.

Tiempo después de la trágica muerte de Joel, Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) toman la decisión de hacer justicia y vengarse. Y aunque el tercer capítulo puede servir para amortiguar el traumático desenlace del anterior, lo cierto es que también tiene tiempo de presentar a un nuevo grupo de personas que intentan sobrevivir al apocalipsis.

Se desplazan por Seattle para evitar a los infectados y parecen una comunidad religiosa. Pronto veremos cuáles son sus intenciones, pero parece que su presencia en la serie dará mucho que hablar.

Se trata de los Serafitas, también conocidos como los Cicatrices porque cada miembro tiene una cicatriz en cada mejilla. Suelen silbar para despistar al enemigo en combates en los que suelen tener las de perder y en la serie se muestran como un grupo inofensivo. O, al menos, de momento.

De dónde salen los Serafitas

Para saber de dónde viene este grupo, habrá que remontarse a unos años antes del brote del hongo Cordyceps. Según se narra en los videojuegos, entre los años 2013 y 2014, los Serafitas se forman bajo el liderazgo de una mujer. Al parecer, esta mujer tenía como planteamiento que existía la posibilidad de que la humanidad pudiese llevar a cabo una reconstrucción a gran escala.

Después se la conocería como la Profeta y fue alguien que dejó por escrito sermones que lanzaban mensajes esperanzadores, prometiendo el nacimiento de un nuevo mundo y animando a sus seguidores a luchar por una convivencia pacífica.

Esta mujer tuvo un papel muy importante cuando comenzó la tensión y la guerra entre la Agencia Federal de Respuesta a Desastres (FEDRA) y el Frente de Liberación de Washington (FLW) durante el apocalipsis. En este momento, la Profeta se conformó con establecer una comunidad aislada de Serafitas en una isla de Seattle, resistiéndose a participar en enfrentamientos violentos.

Sin embargo, los Serafitas acabaron dándose cuenta de que su postura pacífica no tenía sentido en un mundo tan impredecible, por lo que acabaron eligiendo la violencia. Pronto acabaron sucumbiendo al fanatismo y lo que empezó siendo una comunidad que buscaba la independencia y la autosuficiencia se acabó convirtiendo en un grupo violento.

El conflicto que vertebra 'The Last of Us'

A lo largo de los años, el FLW y la FEDRA se enfrentaron en varias ocasiones por el Seattle y cuando el férreo control de la zona se suavizó, los Serafitas se trasladaron a los antiguos asentamientos militares, dando pie a que los que allí vivían desconfiaran de sus creencias. Poco a poco, los residentes se aliaron con el FLW y comenzó la persecución de los Serafitas.

La paz duró muy poco y los Serafitas tuvieron que prepararse para los inevitables enfrentamientos, en los que pudieron organizarse medianamente bien y llegar a sorprender a sus enemigos con sus tácticas de comunicación. Sin embargo, sus herramientas eran muy primitivas y no pudieron protegerse de la masacre.

Cuando aparecen los Serafitas en la serie de HBO, vemos a un adulto hablar con una niña del grupo y explicarle algunas cosas. No parecen tener un destino fijo en mente, sino que su principal objetivo es expandir las enseñanzas de la Profeta.

La segunda temporada de 'The Last of Us' aún no ha profundizado en más, pero seguramente se indague más sobre las circunstancias que rodean a este conflicto en el futuro. Por el momento, solo se ha mencionado a la Profeta en los videojuegos, pero es posible que la segunda temporada incorpore algunos flashbacks para darnos más información. Al final, estamos hablando de una figura esencial y que marcó un punto de inflexión en la historia de los Serafitas.

El viaje de los Serafitas en la serie

El episodio 3 de la segunda entrega nos muestra cómo viven los Serafitas, describiéndolos como una especie de secta que sigue los sermones de la Profeta y que utilizan martillos y flechas como armas. Esto les acaba llevando a sucumbir ante las pistolas de sus rivales, que les derrotan en una emboscada.

Aunque el juego es una buena pauta a seguir, la serie de HBO podría tomarse ciertas libertades hacer que la trama sea más intensa y dramática. En parte se debe a que la estructura del juego se centra en el combate y la exploración del mundo, pero la serie debe conectar la narración de estos eventos con cierto dinamismo para mantener el interés despierto en el espectador.

Además, cabe destacar que se debe equilibrar muy bien el propósito de los distintos grupos en la serie para que no nos dispersemos y nos sigamos interesando por lo ocurrido con Abby (Kaitlyn Dever) y la búsqueda de venganza de Ellie y Dina.

Es difícil predecir lo que hará la serie con tanta información que desarrollar, pero sin duda el episodio 3 sienta las bases para el encuentro de Ellie y Dina con el conflicto de los Serafitas. Y el hecho de que encuentren a algunas víctimas de este grupo les acabará dejando las primeras pistas que les llevarán hasta Abby.

