'The Last of Us' también ha cambiado a la Dina del videojuego. Y ha sido para bien, porque ayudará a llenar un vacío importante

Durante el proceso de adaptación, los creadores de 'The Last of Us' Neil Druckmann y Craig Mazin tuvieron que tomar algunas decisiones creativas importantes. Muchas de ellas les obligaron a distanciarse del material original y los videojuegos, aunque la mayoría fueron realmente acertadas. Incluyendo la que tiene que ver con el personaje de Dina (Isabela Merced).

En el videojuego, los personajes principales y los que maneja el que juega son Joel, Abby y Ellie (Pedro Pascal, Kaitlyn Dever y Bella Ramsey en la serie), y lo ideal era mantener estas perspectivas en la adaptación. Sin embargo, los creadores optaron por incluir también la de Dina, modificando ligeramente la escena de la muerte de Joel a manos de Abby.

La secuencia se centra principalmente en Ellie que grita y, aunque en el juego es el hermano de Joel, Tommy (Gabriel Luna), quien está presente, la serie toma otro camino. En su lugar, Joel conoce a Abby mientras patrulla con Dina, que es algo que tendrá cierto impacto en el futuro de la trama.

La razón tras el cambio

En una entrevista con Entertainment Weekly, Mazin comentó que quería destacar el vínculo entre Dina y Joel. Esto permitiría compensar en el futuro el distanciamiento entre Ellie y Joel y también deja que Tommy se quede en Jackson para luchar contra los infectados en una escena exclusiva de la serie.

"Al principio, hablamos mucho sobre aclarar, o al menos demostrar, cuánto le importaba Dina a Joel. Dina se preocupaba mucho por Joel y poner a Dina en esa situación y convertirla en una espectadora en primera fila del asesinato nos conecta más con ella. Su decisión de permanecer al lado de Ellie en las buenas y en las malas a partir de ahora viene motivada tanto por su pérdida como por su amistad con Ellie".

Joel Miller es una de las pocas personas a las que Ellie quería de verdad y su ausencia será algo insalvable en la historia central. Sin embargo, al incluir a Dina y darle más peso en la ecuación, dan pie a un mayor acercamiento entre Dina y Ellie. Y eso es algo que añade valor a su amistad, que ya era algo realmente valioso para ambas y que va más allá después del beso que se dieron en el baile de Año Nuevo.

La visión de Bella Ramsay

Por su parte, Bella Ramsey también habló con el mismo medio sobre el tema y comentó que Ellie ahora tiene sentimientos encontrados hacia Dina. Después del distanciamiento que tiene Ellie con Joel, Dina pudo pasar el último día de con él y Ellie perdió una gran oportunidad con alguien muy importante para ella.

"En cierto modo, el trauma acaba uniéndolas, pero también hay cierto resentimiento. Creo que hay celos, porque Dina pudo estar con él, pudo pasar ese último día con él, y Ellie siente mucha culpa y arrepentimiento. Fue algo pequeño en lo que me vi envuelta y que me llevé para usarlo después, sobre todo cuando hablan de esto por primera vez".

Dina se involucra en la venganza

Después de cinco años de búsqueda, Abby por fin consigue lo que quiere y se venga de Joel por matar a su padre. Sin embargo, en lugar de dar cierre, lo que hace es generar un círculo vicioso, porque Ellie no se quedará de brazos cruzados.

Ellie también deja muy claro que acabará con Abby y que le hará pagar por matar a Joel y esto también involucra a Dina, que queda atrapada en esta dinámica.

"Sabemos que Joel estuvo atascado mucho tiempo hasta que Ellie llegó y lo liberó", explicaba Mazin en la entrevista, haciendo referencia a la pérdida de su hija, Sarah. "En la temporada 2 veremos cómo Dina, en cierto sentido, está atascada y que Abby lo está también. Esto forma parte de nuestra fragilidad humana. ¿Qué posibilidades tenemos de superar esto?", se preguntaba.

