'The Last of Us' ha mostrado su escena más dura hasta ahora. Pero el momento más difícil de rodar no es el que pensábamos

Apenas llevamos un par de episodios de la segunda temporada de ‘The Last of Us’, pero parece que las desgracias no dan tregua a los protagonistas. Cualquier espectador que haya visto ya el segundo capítulo seguramente estará conmocionado después de la trágica muerte que tiene lugar en él, pero es que también fue realmente complicada de rodar para los actores. A partir de aquí entramos en el terreno de los spoilers.

Al igual que ocurre en los videojuegos, 'The Last of Us', nos cuenta cómo el padre de Abby (Kaitlyn Dever) fue víctima de la masacre de Joel (Pedro Pascal) en un hospital rebelde de los Luciérnagas al final de la primera temporada. Aquí comienza un viaje que dura años en el que la joven persigue a Joel para darle caza. Algo que termina ocurriendo en el episodio de esta semana.

Sin dudarlo un segundo, Abby asesina brutalmente a Joel en una escena realmente violenta que sin duda le habrá roto el corazón a muchos espectadores y que también fue muy difícil de grabar para todo el equipo. Aunque la parte más compleja no fue rodar el asesinato en sí.

En unas declaraciones realizadas durante el rodaje de esa secuencia que recoge Entertainment Weekly, el director de la serie Craig Mazin, que trabaja mano a mano junto a Neil Druckmann de Naughty Dog, dijo que lo más difícil fue ver a Bella Ramsey ponerse en la piel de Ellie en ese momento.

“Lo más difícil fue ver a Bella presenciar cómo sucedía", le contó Mazin al medio antes de hablar sobre la relación que Pascal y Ramsey forjaron a lo largo de la serie. "Pedro y Bella son increíblemente cercanos", continuó Mazin.

“Trabajaron muy unidos, se preocupan profundamente el uno por el otro. Cuando tienes que rodar ese momento, no es algo sencillo, porque esto va más allá de fingir. Puedo decir que, solo por estar en esa habitación, el dolor que [Ellie] siente allí y esa rabia... No es calculado ni artificial. Sentíamos que estábamos rompiendo algo que todos habíamos dedicado mucho tiempo a construir y a hacer funcionar con tanto cuidado”.

Fue un asunto complicado para todos

Abby en 'The Last of Us'

Sabemos cómo fue para los creadores de la serie y para los protagonistas implicarse en ese suceso tan trágico de la historia, pero tampoco debemos olvidar que la fase de producción tampoco fue fácil de llevar para Kaitlyn Dever, la actriz que interpreta a Abby.

Se ha hablado de que tuvo que rodar en plena fase de duelo por el fallecimiento de su madre, pero la intérprete también ha comentado en diversas ocasiones que tuvo que adoptar un enfoque bastante concreto a la hora de dar vida a su personaje.

Tuvo que suponerle un trago pensar que debía encargarse de eliminar al personaje favorito de los fans. Especialmente teniendo en cuenta las durísimas críticas que recibió Laura Bailey -que interpreta a Abby en el videojuego- . "Lo estoy tomando todo como va viniendo", expresaba Dever. "Sinceramente, no sé qué hacer. No sé cómo plantearlo. No sé cómo va a reaccionar la gente. Espero que la gente aprecie lo que hice con el papel, eso es todo lo que puedo hacer”.

“Me siento bien en ese espacio, porque en realidad no tengo ningún control. Ya está hecho. Lo que hice está ahí. Al interpretar el papel, obviamente quería hacerle justicia al personaje del juego, pero también aportar mi propia autenticidad y darle vida lo mejor posible”.

Y así ha sido, porque Dever no solo nos ofrece una interpretación fantástica de Abby, sino que nos arrebata un pilar importantísimo para la historia y nos lleva a un bache emocional del que será complicado salir. Habrá que ver lo que ocurre después y cómo reacciona Ellie a la muerte de Joel.

