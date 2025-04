La temporada 2 de 'The Last of Us' no es "solo" una historia de venganza, y su showrunner aprendió la lección gracias a Quentin Tarantino

La espera se ha hecho larguísima pero ya ha regresado 'The Last of Us' con su segunda temporada y una nueva etapa para Joel y Ellie. Y si los que venimos del videojuego tenemos los nervios por las nubes con la que se viene encima, el showrunner Craig Mazin tampoco es que estuviera muy tranquilito a la hora de compartir la nueva temporada con el mundo.

Haz tu cosa, Craig

Esta va a ser una temporada complicada en 'The Last of Us' para meterse en adaptar una secuela que dividió a los fans con un thriller de venganza y supervivencia. Mazin lo ha tenido difícil para llevar esta trama a la serie de HBO, pero uno de sus "secretos" ha sido, precisamente, no tratar 'The Last of Us 2' únicamente como una historia de venganza.

"Incluso las historias que se que son sobre la venganza... Por ejemplo, 'Kill Bill 1' y 'Kill Bill 2' no son realmente sobre la venganza", dijo Mazin a IndieWire. "Al final ves que no va sobre la venganza, es sobre el dolor que sentimos cuando fuimos traicionados, o sobre el dolor que sentimos porque perdimos algo. O algo que no entendíamos sobre nosotros mismos, o la gente que amábamos o pensábamos que amábamos".

Precisamente, y siguiendo al hilo de 'Kill Bill', Mazin explicó que Quentin Tarantino y su bilogía han sido una gran influencia en esta temporada de 'The Last of Us'. Especialmente en su propia evolución como creador.

"Me encantan las películas de Quentin Tarantino, y hay momentos en sus películas en los que pienso... Qué raro ha sido eso. Ha sido muy raro, pero también muy consistente con el resto de cosas". explicó Mazin. "Porque era muy Tarantinesco, e incluso si no estaba de acuerdo con lo que estabas haciendo, Quentin, seguía siendo tuyo."

Así que la lección que sacó el co-creador de 'The Last of Us' es que, mira, a veces te vas a equivocar y te la vas a pegar. Pero si lo haces que sea haciendo algo que te gusta y manteniéndote fiel a lo tuyo. "Si fallo no es porque no lo entendiese, porque no me importase, o porque me metí en esto cínicamente o por dinero. Si lo hago es porque me importa", aseguró Mazin.

