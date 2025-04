'The Last of Us' (2x01). Una fantástica puesta a punto que demuestra que el mayor peligro de Joel y Ellie son las expectativas de los fans

El único problema que tiene esta segunda temporada de 'The last of us' es controlar las expectativas del público. Más concretamente, de aquellos que ya hemos jugado al videojuego, sabemos lo que pasa y nos estamos mordiendo las uñas por no soltar spoilers ante aquellos que se enfrentan de nuevas al retorno de Joel y Ellie. Pero no importa la idea que tengas sobre cómo debería terminar este primer episodio de la temporada 2, porque la serie ha decidido tomar un camino ligeramente distinto al del juego. Más pausado, más relajado, que eleva la tensión poco a poco... Y no te va a dar la dopamina que buscas de manera sencilla.

Abby, obá, cada día te quiero más

Los saltos temporales son peligrosos en toda serie de televisión, porque es fácil que no parezcan naturales y solo sirvan para mostrar cambios sorprendentes en el status quo que causen un momento de impacto en el público. Sin embargo, en 'The last of us' está magistralmente realizado: la relación entre Ellie y Joel no es la misma que era, y no solo por el inevitable rechazo a la autoridad provocado por la adolescencia de ella, sino por el final de la temporada anterior. Como ya intuímos, veremos en flashbacks por qué la degradación de su relación y que ocurrió desde aquella conversación al lado de la ciudad, y por qué el amor paternofilial entre ambos parece haberse diluído del todo.

Para ello, Craig Mazin y Neil Druckmann no tiran de clichés impuestos o de escenas impactantes. La ruptura entre ambos personajes, representada en sus (pocas) interacciones, resulta no solo realista, sino también conscientemente triste y frustrante para el espectador. Para ello, la serie investiga algo que el videojuego no pudo -por formato- hacer correctamente: mostrar cómo es la vida de Joel en la comuna, más allá de la protección de Ellie, y sus miedos internos. Para ello, presenta al mejor nuevo personaje de este primer episodio, una psicóloga interpretada magistralmente por Catherine O'Hara que nos regala momentos de humor sutiles fantásticos y a la que regalan las mejores frases.

Pero, conscientes de que no pueden volver después de dos años sin ofrecer escenas de acción (en lo que también es una declaración de intenciones: aquí habrá intensidad sentimental, pero no os dejaremos sin disparos e infectados), tenemos un momento sacado literalmente del juego, botella para armar ruido incluido, en el que Ellie y su "amiga" Dina se meten en un garaje a cargarse enemigos evolucionados. No solo funciona a las mil maravillas, sino que demuestra que sus dos showrunners han sabido escoger muy bien qué funciona y qué no en el trasvase entre medios. Eso no significa, claro, que el episodio sea perfecto.

No son zombies, son infectados

En su afán por mostrar el cambio de rumbo en 'The last of us' y cómo sus personajes han evolucionado, el guion muestra a Ellie como un personaje, quizá, excesivamente desagradable y henchida de sí misma. Se entiende que nace de su adolescencia, su estatus de invulnerabilidad y su relación rota con Joel, y está claro que va a evolucionar con el paso de los episodios, pero este primer bocado se siente un poco más amargo de lo que debiera, casi sin cualidades redimibles para nuestra heroína.

Además, el primer vistazo al otro gran personaje de la temporada, Abby, se hace un poco soso y predecible: tan solo son suyos el prólogo y el epílogo, y no termina de mostrar la fuerza y la importancia que tendrá después. Por supuesto que irá creciendo en importancia -debería tener varios episodios para ella sola, al menos-, pero de momento no es atemorizante ni sorprendente, y el espectador casual se quedará con la sensación de que es uno más de tantos personajes episódicos, en lugar de aquel que lo cambiará todo en la historia de la franquicia.

No os negaré que son críticas bastante tiquismiquis: realmente, el primer episodio de la temporada 2 de 'The last of us' vive a la altura de lo que se espera de la serie, continúa con la misma calidad y consigue agrandar sabiamente el universo del videojuego original, colocando todas las fichas para implicar emocionalmente al espectador antes de tirar el tablero y empezar de cero. Podría haber empezado con una explosión de emociones que llenara titulares, pero en su lugar han preferido que todo el mundo entendiese la nueva normalidad de sus protagonistas, sin acelerar, a su ritmo. Tienen, al fin y al cabo, un par de temporadas para poder explorar 'The last of us 2', y son conscientes de que continuar la historia sin un videojuego apoyándoles sería muy mal recibido entre la base de fans.

Mazin y Druckmann saben que apenas han empezado a rascar este universo, pero al mismo tiempo acaban de empezar el camino hacia el final, y no tienen ningún interés en acelerar los acontecimientos. Algunos podrán verlo como un cambio excesivamente lento e insatisfactorio (como si la primera temporada fuera un no parar), pero lo cierto es que esta segunda temporada continúa el paso de la primera con un tono solo ligeramente modificado debido a la situación de sus protagonistas, pero que no supone un desgarro radical de ninguna de las maneras. Si disfrutaste la temporada 1, disfrutarás el inicio de la temporada 2... A no ser que tus expectativas te impidan juzgarlo por lo que es.

En Espinof | Vamos a tener adaptaciones de videojuegos como 'Una película de Minecraft' a patadas. Todas van a contradecir lo que hace especial jugarlos

En Espinof | Las mejores series de 2025