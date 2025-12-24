Tras 15 años desde su final, este icónico anime regresa en 2026 con una nueva serie: Las ranitas invasoras de 'Sargento Keroro' volverán a liarla muy pronto

Llevamos ya una temporada viendo una época dorada para remakes de animes clásicos que en realidad ya ni esperábamos. Unos de los más sonados ha sido el de 'Ranma 1/2' o 'Anne Shirley', y resulta que incluso 'Kochikame' tendrá una nueva serie próximamente.

En medio de todas estas segundas oportunidades le va a llegar también el turno a 'Sargento Keroro' ('Keroro Gunso').

¡Kero, kero, kero, llegó la hora!

En España se pudo ver 'Sargento Keroro' en su momento a través de Boing y televisiones autonómicas, convirtiéndose rápidamente en un anime de culto para toda una generación. El anime seguía a una especie de alienígenas invasores con aspecto de rana que se propone conquistar la Tierra liderados por Keroro. Sin embargo, sus planes se tuercen cuando es capturado por una familia humana y su misión se va al garete.

La serie original se emitió en Japón entre 2004 y 2011, pero el manga de Mine Yoshizaki siguió avanzando y desarrollando nuevas historias para Keroro y su tropa. Así que ahora se ha confirmado que está en marcha un nuevo anime que contará con un equipo nuevo al completo.

Entre otras cosas, la nueva serie de 'Sargento Keroro' contará con un nuevo reparto de voces, y está previsto su estreno para otoño de 2026, como han anunciado desde las redes sociales del proyecto.

Aunque no es el único proyecto que tiene 'Sargento Keroro' en marcha, ya que para verano de 2026 se estrenará una película que conmemorará el 20 aniversario de la serie. 'Gekijōban ☆ Keroro Gunsō Fukkatsu Shite Sokkō Chikyū Metsubō no Kiki de Arimasu!' sí que contara con los actores de voz habituales, con Yūichi Fukuda como supervisor de dirección y guionista y Fumitoshi Oizaki dirigiendo el anime para Bandai Namco Pictures.

