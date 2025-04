Si aún no hemos superado 'Anne with an E', Ana de las Tejas verdes regresa en un nuevo anime. Se acaba de estrenar y es una preciosidad

Por desgracia CBC y Netflix nos dejaron sin más temporadas de 'Anne with an E', una de las adaptaciones más frescas y tiernas de clásico de Lucy Maud Montgomery. Pero 'Ana de las Tejas Verdes' realmente parece que no pasa de moda, y este mismo mes se ha estrenado 'Anne Shirley', un nuevo anime que nos lleva de vuelta a Avonlea.

Lo de siempre, pero no molesta

Allá por 1979 Isao Takahata ya estrenó su versión de 'Ana de las Tejas Verdes', que la verdad es que ha vuelto a tener unas cuantas adaptaciones a anime. Pero esta primavera ha llegado una adaptación más que parece que va a calar mejor con los fans más modernos y que han descubierto el clásico hace poco.

'Anne Shirley' se acaba de estrenar y ya tiene su primer capítulo disponible en Crunchyroll de la mano de The Answer Studio, el estudio detrás de la segunda temporada de 'Tower of God'. Y por si todavía la tenemos pendiente, empieza a contarnos la historia de Anne desde el principio.

Esto es, una huérfana que es adoptada por los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, de Avonlea. Lo que pasa es que ellos habían pedido un niño para ayudar en la granja pero hubo un lío con el recado y el orfanato les envió una niña en su lugar. Anne Shirley tiene mucha fantasía y más pájaros en la cabeza que un aviario, pero es imposible no encariñarse de ella y los Cuthbert deciden quedársela.

'Anne Shirley' es un anime encantador, muy cuqui y que tiene potencial para ser una buena serie confort. Un slice-of-life ambientado en una granjita a finales del siglo XIX en Canadá y que se centrará en el día a día de la nueva vida de Anne, sin más pretensiones y que da lo que promete.

Por ahora la serie nos ha dejado con un inicio muy majo, que sabe sacarle partido a lo mejor del clásico de Montgomery, con diseños de personajes muy resultones y reconocibles, pero combinándolo con un buen toque de anime moderno. Aunque hay que decir que The Answer Studio da lo justito de sí mismo, y a pesar de que el acabado visual de 'Anne Shirley' es un resultón y tiene esas vibras como de cuento de hadas con colores pastel, tampoco parece que vaya a destacar por una animación loquísima.

Que, por otro lado, tampoco lo necesita. 'Anne Shirley' ya parte de una buena base, con personajes a los que llevamos años queriendo y a los que nos encanta seguir viendo. Y con sus 24 capítulos, parece que Hiroshi Kawamata y su equipo están preparados para adaptar al completo el clásico de Montgomery.

Como diría mi compañero Randy, 'Anne Shirley' son unos macarrones con tomatico. No va a ser la serie más petona de esta temporada de anime, pero desde luego que va a ser un rinconcito muy majo para quedarse con una mantita y pasar un buen rato.

