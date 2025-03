El retorno de Luffy, los vigilantes de 'Boku no Hero Academia', Ana de las Tejas Verdes y mucho más. Los mejores animes de primavera 2025 y dónde se pueden ver en streaming

Ya está aquí la primavera de manera oficial y en apenas un par de semanas damos el pistoletazo de salida a la temporada de primavera de anime con un nuevo trimestre cargadito de series.

En abril regresan unos cuantos animes con nuevas temporadas, y sin duda uno de los más anticipados es 'Fire Force', que después de varios años ya prepara su tercera y última tanda de capítulos. También llega 'Lazarus', el nuevo anime de ciencia ficción de Shinichiro Watanabe, aunque también tenemos espacio para el romance y la fantasía.

The Beginning After the End

Tras 'Solo Leveling', otro popular webtoon plantea su salto a anime. En este caso nos centramos un rey atormentado por sus errores pasados. Y cuando se reencarna como el joven Arthur Leywin decide aprovechar esta segunda oportunidad, pero pronto descubre que su nueva vida tiene varios peligros ocultos.

'The Beginning After the End' arranca el 2 de abril y podremos seguirlo en Crunchyroll.

Wind Breaker

También arranca el Crunchyroll la segunda temporada de 'Wind Breaker', el anime de peleas y pandilleros. Los nuevos capítulos se empiezan a estrenar el 3 de abril para continuar la historia de Haruka Sakura, un adolescente recién llegado al instituto Furin, el que cuenta con la peor reputación de la zona por lo rebeldes y marrulleros que son sus estudiantes.

Fire Force

Tras varios años de parón, el anime de los bomberos sobrenaturales está de vuelta con su tercera y última temporada. 'Fire Force' llega a Crunchyroll a partir del 4 de abril para continuar la historia de Shinra Kusakabe, un joven pirocinético que se une al Escuadrón Fire Force 8 para extinguir a los infernales que se crucen en su camino.

Black Butler: Emerald Witch Arc

Seguimos con los animes sobrenaturales con una nueva temporada de 'Black Butler', que estrena arco nuevo con su quinta temporada a partir del 5 de abril en Crunchyroll.

Este anime se ambienta en un Londres victoriano, en el que el joven conde Ciel Phanomhive se dedica a resolver misterios junto a su mayordomo Sebastian Michaelis. Aunque en realidad Sebastian es mucho más que un mayordomo, es un demonio unido a Ciel a través de un contrato y le servirá hasta que su amo se vengue de los que destruyeron a su familia.

Anne Shirley

Cambiando un poco de registro tenemos 'Anne Shirley', un nuevo anime que adapta el clásico 'Ana de las Tejas Verdes' de Lucy Maud Montgomery. Hace varias décadas ya tuvimos una adaptación de la novela de la mano de Isao Takahata aunque el nuevo anime tiene una pinta encantadora.

A partir del 5 de abril arranca también en Crunchyroll, para enseñarnos la vida de Anne Shirley, una huérfana que tiene la cabeza llena de pájaros y es adoptada por los hermanos Cuthbert para ayudarles con su granja.

Yaiba

Otro clásico que regresa es 'Yaiba', el manga de espadachines con el que Gosho Aoyama saltó a la fama antes de petarlo del todo con 'Detective Conan'. En este caso tenemos a Yaiba Kurogane, un niño que aspira a convertirse en el mejor samurai y ha entrenado muy duro desde bien pequeño.

Cuando su rival le derrota con una legendaria, por lo que Yaiba decide partir de viaje en busca de un arma con la que poder combatirle. Se estrena el 5 de abril en Japón y estará disponible a través de Netflix en algunos países, aunque aún falta confirmación oficial para España.

Lazarus

'Lazarus' se plantea como uno de los grandes bombazos del año con una combinación explosiva: un anime de ciencia ficción de Shinichiro Watanabe, el creador de 'Cowboy Bebop', y animado desde MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen' y 'Chainsaw Man .

Después de que se descubra un medicamento milagroso que lo cura todo, su creador anuncia después que todos los que lo han consumido morirán en menos de tres años. Así se crea una fuerza especial dedicada a detener al científico y encontrar una cura. Arranca en Max a partir del 6 de abril.

Kowloon Generic Romance

Uno de los animes románticos más anticipados de la temporada. Se ambienta en un futuro distante, en la ciudad amurallada de Kowloon, y la trama sigue a una agente inmobiliaria llamada Reiko Kujirai y a su compañero Hajime Kudou, que tienen opiniones muy diferentes sobre la ciudad.

El anime de 'Kowloon Generic Romance' arranca el 5 de abril y por ahora no se ha confirmado una plataforma concreta para seguirlo en simulcast.

One Piece

Uno de los grandes regresos de la temporada es el de 'One Piece', que tras su primer gran hiato por primera vez en su historia regresa para continuar la trama del arco de Egghead. Tras ser nombrado Emperador, continúa la batalla de Luffy contra el Gobierno Mundial, y la isla futurista de Egghead y el doctor Vegapunk están revelando muchos de los secretos mejor guardados del anime.

A partir del 6 de abril se retoma la emisión semanal de 'One Piece' en Crunchyroll.

Witch Watch

El 6 de abril también llega a Crunchyroll una de las comedias románticas más anticipadas de la temporada: 'Witch Watch'. Este manga de fantasía ya es tremendamente popular y sigue a Nico Wakatsuki, una bruja adolescente que acaba de terminar su aprendizaje.

Nico se muda con su amigo Morihito Otogo, un ogro de aspecto humano del que ella enamorada toda la vida.

Boku no Hero: Vigilantes

Aunque la temporada final de 'Boku no Hero Academia' todavía se hace de rogar un poquito más, el 7 de abril despega en Crunchyroll el spin-off 'Boku no Hero: Vigilantes' para mostrarnos el lado callejero de los superhéroes.

En este caso tenemos a Koichi Haimawari, quien es reclutado por el vigilante Knuckleduster para proteger la ciudad al margen de la ley y los grandes gremios de héroes.

Moonrise

Una de las apuestas más curiosas de Netflix para esta temporada es 'Moonrise', un anime original de ciencia ficción de la mano de Wit Studio, el estudio detrás de las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin' y 'Ranking of Kings' que cuenta con los diseños de personajes de Hiromu Arawaka, la autora de 'Fullmetal Alchemist'.

El 10 de abril llega a Netflix con una historia ambientada en un futuro lejano, con la Tierra y la Luna enfrentadas en un conflicto de clases.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal