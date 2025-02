Vuelve Ana de las Tejas Verdes. 'Anne Shirley' revela su primer trailer con vistazo a Diana, Gilbert y los Cuthbert, y el anime promete ser una auténtica cucada

Isao Takahata ya se marcó en 1979 una fantástica adaptación a anime de 'Ana de las Tejas Verdes', el clásico de Lucy Maud Montgomery sobre una huérfana pelirroja que tiene más cuento que Antoñita la Fantástica. Y como parece que los animes también le han pillado el tranquillo a eso de los remakes, en apenas un par de meses llega una nueva serie para devolvernos a Avonlea.

Regreso a Tejas Verdes

'Anne Shirley' será un anime de 24 capítulos que, en principio adaptará la primera de la saga de novelas de Montgomery sobre Anne. Esta es la historia de Anne Shirley, una huérfana con mucha imaginación que es adoptada por los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert. En un primer momento ellos querían un niño que les ayudase con la granja, pero en el orfanato la lían y les envían una niña... Y una vez que conocen a Anne no tienen corazón como para devolverla.

Ya se ha dejado ver un primerísimo tráiler (aunque un poco corto, eso sí), en el que podemos ver a Anne llegando a Tejas Verdes y sus primeras "liadas". También tenemos un vistacillo a los Cuthbert, a Diana Barry y a Gilbert Blythe, y la animación por ahora parece que va a ser bastante cuqui con un estilo que le va de miedo a la historia.

De la animación se está encargando The Answer Studio, los responsables de la segunda temporada de 'Tower of God'. Y aunque el estilo de esta última no convenció a sus fans, parece que con 'Anne Shirley' van mejor encaminados porque la historia tampoco requiere un despliegue técnico tremendo.

Como se ha confirmado desde el tráiler y las redes sociales del anime, 'Anne Shirley' tiene previsto su estreno para el próximo 5 de abril, con la temporada de primavera de anime. Aún no se ha confirmado nada sobre su distribución internacional, pero esperemos que podamos seguirlo a través de Crunchyroll u otra plataforma.

Además del primer tráiler también se ha desvelado un póster promocional, que muestra al trío de Anne, Diana y Gilbert un poco más mayorcitos. Así que podemos esperar que la serie adapte del todo la primera novela y cubra los eventos de varios años.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal