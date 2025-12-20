Fue elegida la mejor frase de la historia del cine de acción. Es tan mítica y conocida como el legendario actor que la dice

Frases inolvidables hay a montones en la historia del cine, siendo especialmente habituales en el género de acción, donde los one-liners llegaron a gozar de una popularidad inmensa. Entre todos ellos hay una frase que brilla con tanta intensidad que fue elegida por la AFI como la mejor de la historia del cine de acción: "Anda, alégrame el día".

Dicha por el legendario Clint Eastwood en 'Impacto súbito', la penúltima entrega de la saga de Harry el sucio, lo cierto es que no es una frase tan original como pudo parecer en su momento. De hecho, la frase original en inglés es "Go Ahead, make my day", pero lo cierto es que hubo otra película que uso algo bastante similar un año antes.

Su origen

Fue en la menos conocida 'La jauría del vicio' donde un personaje interpretado por Gary Swanson apuntaba con un arma a un criminal al que acababa de detener y le decía "Come on scumbag, make your move... and make my day", que se podría traducir como "Adelante saco de mierda, haz tu movimiento... y alégrame el día". Aquí podéis ver la escena en cuestión.

Sin embargo, la fama se la llevó la película dirigida y protagonizada por Eastwood. Eso sí, la autoría de la misma no está nada clara, ya que el guion está firmado por Joseph Stinson, pero hay diferentes versiones que se la atribuyen a John Milius ('Conan, el bárbaro'), que reescribió el libreto de forma no acreditada, y a Charles B. Pierce, creador de la historia de 'Impacto súbito'.

Eso nunca quedará del todo claro, pero lo que sí es evidente es que todo el mundo se acuerda de Eastwood cuando se dice esa mítica frase, aunque más de uno cree que se dice en la película original 'Harry el sucio' y no en una de sus secuelas. Y es que tal fue su impacto que tuvo un enorme efecto en la cultura popular e incluso en la política, pues Ronald Reagan la usó en uno de sus discursos cuando ejercía como presidente de los Estados Unidos.

Si os apetece recuperar 'Impacto súbito', la tenéis disponible en streaming dentro del catálogo de Movistar Plus+. Y si solamente queréis volver a ver la escena en cuestión, la encontraréis en el minuto 12 de la película.

