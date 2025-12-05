Fue elegida la mejor frase del cine. Todos la hemos escuchado alguna vez y se dice en una de las películas más épicas de la historia

A lo largo de la historia del cine hay una serie de frases que han pasado al imaginario colectiva. Todos tendremos una favorita personal, pero el American Film Institute llegó a hacer una lista con las 100 mejores de todos los tiempos. y el número 1 fue a manos de una frase memorable de una película épica que todos hemos escuchado alguna vez, pero que siempre recordamos diferente a cómo se dijo en España.

Diferente en España

La frase en cuestión es de 'Lo que el viento se llevó' y en su doblaje en español se tradujo como "Francamente, querida, eso no me importa". Se la dice Rhett Butler (Clark Gable) a Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) en un momento clave de la película, pero lo cierto es que esa una versión suavizada para que la censura de nuestro país no la eliminase.

De hecho, lo que todos realmente recordamos es "Francamente, querida, me importa un bledo", una traducción mucho más literal del original "Frankly, my dear, I don't give a damn". El problema es que la censura franquista no estaba por la labor de permitirlo en la versión española, siendo uno de los muchos motivos por los que 'Lo que el viento se llevó' no se estrenó en España hasta 1950, 11 años después de su lanzamiento en Estados Unidos.

Con todo, esa alteración no impidió que 'Lo que el viento se llevó', que fue durante muchos años la película más taquillera de la historia, también arrasara en España, pues más de un millón de personas fueron al cine a verla en nuestro país. Un auténtico hito para la época.

De hecho, su impacto en nuestro país fue tal que varias españolas se presentaron al casting para liderar 'Scarlett', la miniserie estrenada en 1994 que continuaba la historia de 'Lo que el viento se llevó'. El papel protagonista finalmente fue a manos de Joanne Whalley, por aquel entonces esposa del también actor Val Kilmer.

Actualmente tenéis disponible 'Lo que el viento se llevó' en HBO Max, por si os apetece verla en streaming.

