HOY SE HABLA DE

Fue elegida la mejor frase del cine. Todos la hemos escuchado alguna vez y se dice en una de las películas más épicas de la historia

Eso sí, en España fue suavizada por la censura

Fuego Atlanta
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14111 publicaciones de Mikel Zorrilla

A lo largo de la historia del cine hay una serie de frases que han pasado al imaginario colectiva. Todos tendremos una favorita personal, pero el American Film Institute llegó a hacer una lista con las 100 mejores de todos los tiempos. y el número 1 fue a manos de una frase memorable de una película épica que todos hemos escuchado alguna vez, pero que siempre recordamos diferente a cómo se dijo en España.

Diferente en España

La frase en cuestión es de 'Lo que el viento se llevó' y en su doblaje en español se tradujo como "Francamente, querida, eso no me importa". Se la dice Rhett Butler (Clark Gable) a Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) en un momento clave de la película, pero lo cierto es que esa una versión suavizada para que la censura de nuestro país no la eliminase.

Damn

De hecho, lo que todos realmente recordamos es "Francamente, querida, me importa un bledo", una traducción mucho más literal del original "Frankly, my dear, I don't give a damn". El problema es que la censura franquista no estaba por la labor de permitirlo en la versión española, siendo uno de los muchos motivos por los que 'Lo que el viento se llevó' no se estrenó en España hasta 1950, 11 años después de su lanzamiento en Estados Unidos.

Las frases más usadas de la historia del cine
En Espinof
Las frases más usadas de la historia del cine

Con todo, esa alteración no impidió que 'Lo que el viento se llevó', que fue durante muchos años la película más taquillera de la historia, también arrasara en España, pues más de un millón de personas fueron al cine a verla en nuestro país. Un auténtico hito para la época.

De hecho, su impacto en nuestro país fue tal que varias españolas se presentaron al casting para liderar 'Scarlett', la miniserie estrenada en 1994 que continuaba la historia de 'Lo que el viento se llevó'. El papel protagonista finalmente fue a manos de Joanne Whalley, por aquel entonces esposa del también actor Val Kilmer.

Actualmente tenéis disponible 'Lo que el viento se llevó' en HBO Max, por si os apetece verla en streaming.

En Espinof | 101 clásicos imprescindibles para aprender a amar el cine

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios