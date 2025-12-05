La secuela de 'Jujutsu Kaisen' sigue recuperando personajes del manga original, pero 'Modulo' juega al despiste con el destino de uno de sus protagonistas

Poquito a poco seguimos avanzando con 'Jujutsu Kaisen: Modulo', que aunque sigue tirando de fantasía urbana y maldiciones nos ha pegado un giro de ciencia ficción a la historia original con la introducción de la raza alienígena de los Simurianos.

Y es que en estas últimas décadas han pasado muchas cosas, pero Gege Akutami no suelta prenda del todo sobre el paradero de todos sus protagonistas.

¡Este artículo contiene spoilers sobre 'Jujutsu Kaisen: Modulo' y 'Jujutsu Kaisen'!

Dónde esta que yo lo vea

Poquito a poco la secuela de 'Jujutsu Kaisen' nos ha ido actualizando qué ocurrió con los protagonistas de la serie original. Sabemos que Yuta Okkotsu y Maki Zenin se casaron y lideraron el clan Gojo. Con el tiempo tuvieron hijos y ahora sus nietos Yuka y Tsurugi son los personajes principales de la secuela.

Aunque por desgracia Yuta y Maki fallecieron, ambos vivieron una larga vida y parece que fueron felices. Nobara Kugisaki tan solo ha aparecido en una viñeta, pero también es una anciana que vive una vida cómoda y lujosa (como ella siempre deseó) acompañada de su gato, así que las cosas no le han ido tan mal.

Yuji Itadori es por ahora el personaje con el destino más triste de todos, ya que es tremendamente fuerte y prácticamente inmortal pero ha dejado de envejecer y se ha aislado de sus antiguos amigos porque estaba harto de asistir a funerales. Así que nos queda todavía una pieza por desvelar: ¿Dónde está Megumi Fushiguro?

Fushiguro es el único miembro del trío original junto con Kugisaki e Itadori del que todavía no sabemos nada, a pesar de que también se convirtió en uno de los hechiceros más importantes de su generación. No solo era lo suficientemente poderoso como para atraer la atención de Ryomen Sukuna, sino que también se terminó consolidando como el líder del clan Zenin tras la muerte de Naobito Zenin.

Sin embargo, Fushiguro tampoco apareció en las páginas extra del epílogo de 'Jujutsu Kaisen', así que no tenemos muy claro qué ocurrió con él ni con el resto del clan Zenin durante estas últimas décadas. Porque, a pesar de su importancia en la primera parte del manga, sí que es cierto que casi se convirtió más en una excusa para mover al resto de personajes que en un protagonista activo.

Durante la Batalla Siniestra en Shinjuki, el principal objetivo de Itadori era liberarle de la posesión de Sukuna. Y como en ese momento era un huésped del Rey de las Maldiciones, no pudo tomar una parte activa en la última batalla del manga y no participó en últimos arcos principales de la historia.

Además, la muerte de su hermana Tsumiki durante el Viaje de Aniquilación dejó bastante tocado y no sabemos si todas sus experiencias durante 'Jujutsu Kaisen' finalmente le hicieron dejar atrás el mundo de la hechicería. Aunque, teniendo en cuenta que Fushiguro iba a ser originalmente el protagonista de 'Jujutsu Kaisen', es curioso que Akutami finalmente le haya dejado de lado y siga jugando al despiste con su paradero.

Veremos si los próximos capítulos de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' nos aclaran qué fue de Fushiguro. Si tuvo una larga vida como Yuta, Maki y Nobara o si, lamentablemente, terminó siendo uno de esos funerales a los que Yuji se niega a asistir.

