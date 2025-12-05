Animatronics con ansias de sangre, más lore y menos interés. Por qué 'Five Nights At Freddy's 2' "es un terror lúdico y suave"

Scott Cawthon era un desarrollador de videojuegos cristianos que apenas le daban dinero, hasta que, en plena crisis de fe, quiso vengarse de los críticos de su último juego de gestión de recursos, 'Chipper & Sons Lumber Co', convirtiéndolo en un título totalmente terrorífico. Así nació 'Five Nights At Freddy's', una franquicia que ha crecido tan rápido que en tan solo una década ya tenemos decenas de juegos y dos películas dispuestas a expandir su lore. Sin embargo, 'Five Nights At Freddy's 2' no ha convencido tanto a Alejandro G. Calvo, crítico de Sensacine.

Uno, dos, Freddy viene a por ti

Calvo, de hecho, se pregunta por qué llegamos a tener una saga basada en el videojuego, "porque realmente la primera película no era muy buena, era funcional". Sin embargo, multiplicó por diez su coste en taquilla, así que era obvio que esta secuela llegaría, a pesar de su poco impacto entre los fans del género: "Cuando llega el momento del impacto, el corte siempre es para lo que no es sangriento, no se ve a la gente morir. Es un terror lúdico, un terror suave".

Pese a sus pegas, Calvo reconoce que "los animatrónicos molan, eso sí que os lo digo", a pesar de que precisamente por su presencia nos perdamos sangre y planos que den miedo real: "Es un terror muy juvenil, un terror muy de los 80". La versión buena, como advierte el crítico, fue 'Willy's Wonderland', protagonizada por Nicolas Cage. Y es que, al fin y al cabo, "comparar a Nicolas Cage con Josh Hutcherson es como una comparar una chimichanga con una coliflor".

'Five Nights At Freddy's 2' está guionizada por el propio Cawthon, lo que hace que crezca en profundidad para los fans de los juegos. Pero eso claro, tiene una pega: "El lore crece, pero como es un lore que no me interesa, pues me da un poco igual". Es más, Calvo afirma (con razón) que "más que un guion construido en forma de película, juntan cuatro ideas que no están mal. Está mal enlazada". Eso sí, ¿alguien duda de que tendremos tercera parte? Por supuesto que no.

