'Five Nights at Freddy's' es un simpático rito de paso juvenil al cine de terror que demuestra el gran olfato de Blumhouse para las tendencias digitales

2023 puede convertirse en el año de las adaptaciones de videojuegos gracias a la taquilla, con ‘Super Mario Bros: la película’ estableciendo el récord para el debut cinematográfico de un videojuego, y ahora ‘Five Nights at Freddy's’ estableciendo un nuevo punto de referencia en el segundo lugar rompiendo las proyecciones que estimaban su primer fin de semana de estreno en 50 millones de dólares. Aunque ayer informábamos de 78, la película de terror dirigida por Emma Tammi, recaudó 80 millones de dólares en la taquilla doméstica.

Esto deja un dato de 130 millones a nivel mundial en sus primeros tres días, lo que no solo marca el mayor estreno de todos los tiempos del estudio Blumhouse, sino que rompió el récord de "mejor fin de semana de estreno para una película de terror dirigida por una mujer". Un éxito enorme que se debe en gran parte a la base de fans de la marca en la que se basa. La serie de juegos independiente comenzó en 2014 y se ha fortalecido gracias al apoyo de su muy dedicada comunidad de YouTube, que ha convertido su éxito en algo viral.

En la versión de cine, Josh Hutcherson interpreta a un guardia de seguridad que consigue un trabajo en Freddy Fazbear's Pizza y se da cuenta de que el turno de noche tiene más peligros de los que la han informado en su agencia. Una versión respetuosa con ideas clave, que ha despertado tanto entusiasmo de los seguidores clásicos como una disparidad de recepción de la crítica, en su mayoría malas, que no ha evitado tampoco que logre un gran A- en Cinemascore, lo que indica que la gente que asistió a las proyecciones lo pasó bien.

Este potencial de taquilla se logró gracias a que Blumhouse aseguró una clasificación PG-13, una decisión que la directora Tammi defendió en entrevistas recientes dado el tema oscuro y sangriento del material original del videojuego que ha hecho que algunos echen en falta esa condición mucho más violenta digna de una R. En realidad, el resultado sorprende porque más que la típica historia de "vigilante de noche encerrado con marionetas asesinas", en ella priman aspectos de terror psicológico y fantasía infantil, es como si fuera una temporada perdida de ‘Channel Zero’ para chavales.

Una digna introducción al terror

Salvando las distancias con aquella, ‘Five Nights at Freddy's’ puede verse como un terror "adulto" muy suavizado o bien como una introducción al género para chavales bastante oscura. Es fácil inclinarse por la segunda gracias a la dirección con cierto poso de Tammi, que se mueve más hacia el Blumhouse de ‘Black Phone’ que al de ‘M3GAN’, aunque posee similitudes argumentales y de premisa con ambas producciones, tanto por la presencia de una trama de desapariciones como por los muñecos inanimados.

Por ello, la idea es no espera que la película recupere el espíritu de clásicos como ‘Chopping Mall’, y si lo que se busca es una versión de un animatrónico asesino llena de gore gamberro, es más recomendable buscar la reciente ‘Christmas Bloody Christmas’ de Joe Begos. Puede que todo el valor de esta ‘FNAF’ resida en su buena decisión de casting y centrar el peso de la historia en un Josh Hutcherson errático y afectado por el trauma, en una subtrama peregrina que consigue hacer creíble y funcional en el marco aún más disparatado de la película.

El mayor atractivo a nivel visual reside en las creaciones robóticas de la factoría Jim Henson, un pedrigrí que más que por su artesanía cautivadora, apela a una tradición de cine fantástico juvenil oscuro que dialoga con el terror y la confrontación de temas adultos a través de muñecos. Y es que, a diferencia de dos copias recientes del juego como ‘The Banana Splits Movie’ y ‘Willy’s Wonderland’, esta traslación oficial sabe sortear la idea de risa-meme de "winniethepoo" de convertir figuras de éxito en los 80 en asesinos tirando sangre a la pantalla y dotar el trasfondo de interés.

El alargado influjo de los creepypasta

Es más, a diferencia de aquellas, la de Blumhouse sabe implementar más los aspectos Creepypasta que rodean a la marca, la introducción en la pizzería abandonada, los VHS olvidados con el lado pocho de los 80 y hasta el metraje de cámara de seguridad que consolida su relación con el fenómeno "analog horror", una de las posibles explicaciones de su interacción constante y su viralidad. Algo que no debe ser ajeno a Jason Blum, que pronto ha ido a por el fenómeno Backrooms de youtube.

Más o menos acertado el resultado es un buen acercamiento al mundo del videojuego oficial, disfrutable para completos neófitos, pero también para fans avanzados del mismo, ya que supone un capítulo más dentro de su mitología, participando en el canon y revelando algunos detalles inéditos de su recorrido. Sin embargo, hay unos cuantos elementos mejorables que juegan en su contra, desde un abuso muy innecesario de jumpscares de sonido, una resolución un poco apresurada y sobre-verbalizada y la que probablemente sea la peor escena postcréditos de los últimos años.

Con todo, la directora de la estupenda ‘The Wind’ (2018) sobrevive a su salto al mainstream con una película de terror que no estará entre las mejores del año, pero sí mejora a todos estrenos de Blumhouse de 2023 y sabe dotar de cierta entidad visual y de personajes a la producción. ‘Five Nights at Freddy's’ no va a cambiar la vida a nadie, pero es un simpático relato sobrenatural que recoge las sensaciones de ‘Pesadillas’ y ‘El club de la medianoche’ de los 90 para una generación multiformato, que no entiende el entretenimiento como una ventana estanca pasiva.